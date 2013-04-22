Каток в «Прибое» готов к использованию

В Тюмени завершилось строительство крытого катка в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва «Прибой». Объект введен в эксплуатацию чуть позже запланированного срока. Об этом информирует Главное управление строительства Тюменской области.
Напомним, объект планировали ввести в конце прошлого года, но ввод состоялся только сейчас. Причина тому – некоторая корректировка проектной документации. Сама же школа олимпийского резерва «Прибой» уже давно функционирует.
Спортивный комплекс с полем для хоккея с шайбой, предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий спортивных секций, занятий и соревнований по хоккею с шайбой и фигурному катанию, активного отдыха населения города Тюмени. Здание крытого катка переменной этажности: одно- и двухэтажное сложной конфигурации. Размеры спортивного зала с полем для хоккея 33,8x60,4 м.
На первом этаже здания крытого катка размещаются: вестибюль, гардероб, блок раздевальных с вспомогательными помещениями (санузлы, душевые, помещения для сушки одежды и обуви хоккеистов), обслуживающие и технические помещения, спортивный зал с полем для хоккея, компрессорная, электрощитовая, тепловой узел, инвентарная, помещение для двух машин по уходу за льдом.
На втором этаже - трибуны на 264 зрительских места, санузлы для посетителей, фито-бар, тренерские, комментаторская, VIP-ложа, помещение для рабочих с санузлами и душевыми, технические помещения. Спортивную школу и крытый каток связывает теплый переход на уровне второго этажа.
Пропускная способность спорткомплекса при учебно-тренировочных занятиях – 50 человек в смену, при проведении соревнований – 100 человек (4 команды по 25 человек).
Отметим, что вопрос парковки у «Прибоя» стоит крайне остро. В ГУСе объясняют, что небольшая стоянка рядом с учреждением есть, предполагается, что обучаемые не водят автомобили, то есть и не должны хранить их возле школы.
Фото из архива