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«Поревит»: бесплатная доставка! Строить выгодно и удобно!

19 апреля 2013, 09:09
Завод стеновых материалов «Поревит» сообщает о выгодном предложении: при покупке газобетонных блоков компании в офисах продаж предоставляется бесплатная доставка!

Завод стеновых материалов «Поревит» сообщает о выгодном предложении.

В период с 15 по 30 апреля 2013 года при покупке газобетонных блоков «Поревит» в офисах продаж предоставляется бесплатная доставка! Участие в акции могут принять только физические лица.

Торопитесь! Предложение ограничено! Адреса офисов продаж: г. Тюмень, ул. Холодильная, 114, г. Ялуторовск, ул. 149. Время работы: пн-пт с 8.00 до 17.30.

Список населенных пунктов, участвующих в акции: Андреевское, Антипино, Богандинка, Боровое, Винзили, Дербыши, Заводоуковск, Исетское, Казарово, Киево, Комарово, Муллаши, Ожогино, Патрушево, Плеханово, Суходолье, Упорово, Тюмень, Цимлянское, Ялуторовск. Если вы не нашли своего населенного пункта, позвоните по тел. (3452) 500-605

Подробности акции на сайте и по телефону в Тюмени 500-605

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