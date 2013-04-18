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Учимся строить дома из соломы

18 апреля 2013, 12:21
Дома сегодня строят по самым современным технологиям. И умелыми руками можно даже построить дом из соломы.

Нет, это не будет избушка одного из «Трех поросят», это будет добротный дом для круглогодичного проживания. Объяснит технологию Сергей Симкин - разработчик Уральского варианта каркасно-соломенного строительства, разработчик экологически чистых строительных материалов на основе природных растительных материалов. Он приехал в Тюмень, чтобы провести семинар.

На мероприятии вы узнаете, чем привлекательны каркасно-соломенные дома и насколько сложен их монтаж. На реальных примерах увидите, кто и как уже построил сооружения для жизни.

Место проведения: г.Тюмень, ул.Харьковская, 83а, корпус 4, БЦ «Флагман», конференц-зал. Время проведения: 21 апреля 2013 года с 14:00 до 18:00 часов.

Стоимость участия в семинаре: 1100 рублей; для семейных пар за двоих – 1700 рублей.

По всем вопросам обращайтесь: Константин: +7 912-65-69-444 (Екатеринбург), [email protected]

По приобретению билетов в Тюмени: Компания "Отдых 72", ул. Олимпийская, 9, тел. 8 (9044) 93 68 34, с 10.00 до 18.00, необходимо предварительно позвонить!

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