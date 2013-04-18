Учимся строить дома из соломы

Нет, это не будет избушка одного из «Трех поросят», это будет добротный дом для круглогодичного проживания. Объяснит технологию Сергей Симкин - разработчик Уральского варианта каркасно-соломенного строительства, разработчик экологически чистых строительных материалов на основе природных растительных материалов. Он приехал в Тюмень, чтобы провести семинар.