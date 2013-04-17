Выбрать и купить недвижимость – на выставке

Поэтому два связанных мероприятия - «Выставка Недвижимости» и «Финансовая ярмарка: страхование, кредиты, инвестиции, ипотека» - состоятся одновременно в Выставочном зале Тюмени. Организатором выступает ОАО «Тюменская ярмарка» при поддержке Правительства Тюменской области.
Более 50 участников уже изъявили желание показать свой товар и рассказать о своих услугах.
Финансовая ярмарка предполагает повышение финансовой грамотности населения и культуры управления личным капиталом; обмен профессиональным опытом и обсуждение актуальных вопросов; популяризация различных видов банковских продуктов и других финансовых услуг.
Выставка недвижимости покажет, какие новые проекты и объекты появляются в городе и за его пределами. На ней можно ознакомиться с ценами, выбрать среди многих предложение по душе и по карману.
Обе эти выставки призваны стать консультационным центром и единой торговой площадкой по вопросам продажи, аренды недвижимости, земли, банковских и сопутствующих услуг.
«Выставка Недвижимости» и «Финансовая ярмарка» состоятся 19-20 апреля 2013 года по адресу г. Тюмень, ул. Севастопольская, 12.
На правах рекламы