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Выбрать и купить недвижимость – на выставке

17 апреля 2013, 09:22
Сегодня, как никогда высок спрос на коммерческую и жилую недвижимость, земельные участки под ИЖС. А любой вопрос, связанный с недвижимостью - это еще и финансы.

Поэтому два связанных мероприятия - «Выставка Недвижимости» и «Финансовая ярмарка: страхование, кредиты, инвестиции, ипотека» - состоятся одновременно в Выставочном зале Тюмени. Организатором выступает ОАО «Тюменская ярмарка» при поддержке Правительства Тюменской области.

Более 50 участников уже изъявили желание показать свой товар и рассказать о своих услугах.

Финансовая ярмарка предполагает повышение финансовой грамотности населения и культуры управления личным капиталом; обмен профессиональным опытом и обсуждение актуальных вопросов; популяризация различных видов банковских продуктов и других финансовых услуг.

Выставка недвижимости покажет, какие новые проекты и объекты появляются в городе и за его пределами. На ней можно ознакомиться с ценами, выбрать среди многих предложение по душе и по карману.

Обе эти выставки призваны стать консультационным центром и единой торговой площадкой по вопросам продажи, аренды недвижимости, земли, банковских и сопутствующих услуг.

«Выставка Недвижимости» и «Финансовая ярмарка» состоятся 19-20 апреля 2013 года по адресу г. Тюмень, ул. Севастопольская, 12.

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#Новости#Выставочный зал#Выставка#Недвижимость#Женя#Общество
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