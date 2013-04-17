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Город на компьютере можно увидеть на массовых публичных слушаниях

17 апреля 2013, 11:12
Каждый житель областного центра может ознакомиться с Генпланом города и изменениями застройки любого участка на публичных слушаниях, организованных для жителей каждого административного округа в отдельности.

Каждый житель областного центра может ознакомиться с Генеральным планом города и изменениями застройки любого участка на публичных слушаниях, организованных для жителей каждого административного округа в отдельности.

Об этом накануне на заседании постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям Тюменской городской Думы сообщил директор департамента градполитики Олег Ковтун.

Изменения в Правила застройки и землепользования города Тюмени вносятся в рамках комплексного проекта по разработке проектной документации города Тюмени. Они проходят обязательную процедуру публичных слушаний. Их планируется назначить и провести в течение 4-х дней для каждого административного округа.

«На 2 июля 2013 года запланированы слушания для жителей Восточного АО, на 4 июля – для жителей Центрального АО, на 9 июля для жителей Калининского и на 7 июля – для жителей Ленинского округов. Слушания в эти дни будут проходить с 17 до 20 часов в большом зале Тюменской городской Думы. А в малом зале думы будут находиться специалисты департамента градостроительной политики и разработчики комплексного проекта, которые на компьютерах всем желающим могут показать любой интересующий участок города и предлагаемую редакцию изменений Правил застройки и землепользования на нем». – рассказал Олег Ковтун.

До слушаний предложения и замечания можно подать в департамент (ул. Орджоникидзе, 24, каб. 102) в любое рабочее время.

#Новости#Публичные слушания#Недвижимость#Женя#Общество
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