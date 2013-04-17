Город на компьютере можно увидеть на массовых публичных слушаниях

«На 2 июля 2013 года запланированы слушания для жителей Восточного АО, на 4 июля – для жителей Центрального АО, на 9 июля для жителей Калининского и на 7 июля – для жителей Ленинского округов. Слушания в эти дни будут проходить с 17 до 20 часов в большом зале Тюменской городской Думы. А в малом зале думы будут находиться специалисты департамента градостроительной политики и разработчики комплексного проекта, которые на компьютерах всем желающим могут показать любой интересующий участок города и предлагаемую редакцию изменений Правил застройки и землепользования на нем». – рассказал Олег Ковтун.