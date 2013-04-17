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Директор ООО продал недооформленный участок, легализовав более 6 млн рублей

17 апреля 2013, 17:01
Тюменец провернул сделку с земельным участком, обналичив 6 млн 816 тысяч рублей. Такой ущерб он нанес государству.

В сентябре 2001 года 42-летний уроженец Тюменского района получил разрешение на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком общей площадью 1,5 гектара для размещения до 2011 года производственной базы. Однако к фактическому использованию выделенного земельного участка мужчина так и не приступил: не оформил соответствующие документы по установлению границ, не зарегистрировал в установленном порядке право пользования, не преступил к строительству производственной базы.

В 2004 году в связи с принятием Закона Тюменской области выделенный земельный участок вошел в границы муниципального образования г. Тюмень и полномочия по его распоряжению были переданы Департаменту имущественных отношений Тюменской области.

Понимая, что эксплуатировать землю без правовых документов не получится, в октябре 2011 года мужчина изготовил поддельное распоряжение Администрации г. Тюмени, которое представил в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области для приобретения на земельный участок права собственности. На основании поддельных документов злоумышленнику удалось получить свидетельство, нанеся тем самым государству ущерб на сумму 6 816 000 рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Далее, являясь единственным участником и директором одного из обществ с ограниченной ответственностью, он заключил от имени юридического лица договор купли–продажи земельного участка с подставным человеком, который представлял его интересы как физического лица по доверенности, тем самым легализовав преступную сумму равную 6 816 000 рублей.

В настоящее время по совокупности статей, предусматривающих ответственность за мошеннические действия в особо крупном размере и сделку с имуществом, приобретенным в результате совершения преступления с целью придания правомерности, следствием предъявлено обвинение.

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