Директор ООО продал недооформленный участок, легализовав более 6 млн рублей

В сентябре 2001 года 42-летний уроженец Тюменского района получил разрешение на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком общей площадью 1,5 гектара для размещения до 2011 года производственной базы. Однако к фактическому использованию выделенного земельного участка мужчина так и не приступил: не оформил соответствующие документы по установлению границ, не зарегистрировал в установленном порядке право пользования, не преступил к строительству производственной базы.