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Купить квартиру поможет ипотека Сбербанка

15 апреля 2013, 15:28
Мечту, какой бы грандиозной она не казалась, надо уметь приближать. И лучше начинать не с начала месяца, а сегодня, не откладывать на потом.

Главная трудность состоит в том, чтобы сделать правильный, хорошо просчитанный выбор. В случае с покупкой квартиры он чаще всего касается выбора оптимальной ипотечной программы.

Одно из выгодных предложений на рынке жилищного кредитования сегодня предлагает Сбербанк России. Процентная ставка составляет 12% годовых и распространяется на весь период – до и после регистрации ипотеки. Минимальный первоначальный взнос – 12% от стоимости квартиры. Максимальный срок кредитования – до 12 лет (на общих основаниях он составляет до 30 лет). Не ограничивается и максимальная сумма кредита - главное, чтобы желание совпало с платежеспособностью клиента и стоимостью квартиры. В качестве дополнительных преимуществ программы можно отметить отсутствие необходимости заключать договор на страхование жизни и имущества. Также клиенты могут выбрать квартиру в строящемся жилье вне зависимости от заявленных сроков ввода объекта в эксплуатацию. Ипотечное предложение действует до 31 мая 2013 года.

Если вы планируете приобрести квартиру, но до конца мая не успеваете принять решение, можно рассмотреть другие совместные предложения Сбербанка и «Партнер-Инвест» по программе «Приобретение строящегося жилья». В этом случае минимальная сумма кредита начинается от 45000 рублей, а максимальная составляет до 90% от стоимости жилого помещения. Комиссия за выдачу кредита отсутствует. Платеж можно вносить равными (аннуитетными) платежами. Возможно и досрочное погашение кредита. Стоит подумать, правда? И все обстоятельно посчитать.

Подробную информацию по предложениям Сбербанка можно получить в ипотечном центре «Партнер-Инвест» как у специалистов застройщика, так и представителя банка.

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