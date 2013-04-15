Купить квартиру поможет ипотека Сбербанка

Одно из выгодных предложений на рынке жилищного кредитования сегодня предлагает Сбербанк России. Процентная ставка составляет 12% годовых и распространяется на весь период – до и после регистрации ипотеки. Минимальный первоначальный взнос – 12% от стоимости квартиры. Максимальный срок кредитования – до 12 лет (на общих основаниях он составляет до 30 лет). Не ограничивается и максимальная сумма кредита - главное, чтобы желание совпало с платежеспособностью клиента и стоимостью квартиры. В качестве дополнительных преимуществ программы можно отметить отсутствие необходимости заключать договор на страхование жизни и имущества. Также клиенты могут выбрать квартиру в строящемся жилье вне зависимости от заявленных сроков ввода объекта в эксплуатацию. Ипотечное предложение действует до 31 мая 2013 года.