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Два долгостроя в центре Тюмени будут демонтировать?

15 апреля 2013, 16:26
Два многоэтажных дома: один - по улице Герцена-Камышинская-Смоленская-Дзержинского, второй - по улице Ленина-Кирова подлежат демонтажу. Это предварительные данные экспертизы этих долгостроев.

11 апреля 2013 года на собрании в Главном управлении строительства Тюменской области вопрос строительства этих двух долгостроев обсуждали представители компаний, ГУСа, эксперты, дольщики и инвесторы.

Напомним, начиналось строительство зданий организацией «С.А. и Д-Компания», но позже она была переименована в «ПСК Континент». Тем не менее, проблемы на объектах не иссякли. Дольщики ждут своих квартир более 10 лет.

На данный момент, комментирует пресс-секретарь Главного управления строительства области Ольга Крюкова, к в качестве инвестора для завершения строительства жилых домов по улицам Ленина-Кирова и Герцена-Камышинская-Смоленская-Дзержинского в Тюмени привлечено ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию по Тюменской области». Компания заказала проведение обследования и оценки технического состояния этих объектов.

В ходе обследования были выявлены нарушения при выполнении застройщиком - ООО «ПСК «Континент» строительно-монтажных работ на объектах. По предварительному заключению экспертов, жилой дом по улице Герцена-Камышинская-Смоленская-Дзержинского подлежит полному демонтажу, жилой дом по улице Ленина-Кирова подлежит частичному демонтажу (речь идет о демонтаже одной из трех секций дома - секции «В»).

На собрании представители АИЖК предложили гражданам выкупить их доли в объектах ориентировочно по цене 30-35 тысяч рублей за квадратный метр. На предложение горожане отреагировали неоднозначно.

Окончательные результаты экспертизы по дому на ул.Ленина – Кирова будут известны в конце мая, а по объекту на ул. Герцена-Камышинская-Смоленская-Дзержинского – в июле текущего года. Исходя из этого, будут приняты соответствующие решения.

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