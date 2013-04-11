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«100 Квадратов» запускают сайт

11 апреля 2013, 16:23
Агентство недвижимости «100 КВАДРАТОВ» с радостью сообщает об открытии официального сайта компании!

Агентство недвижимости «100 КВАДРАТОВ» с радостью сообщает об открытии официального сайта компании!

На сайте представлены все объекты жилой и коммерческой недвижимости. Подробное описание, актуальные цены, качественные фотографии – мы создали все необходимые условия для вашего знакомства с недвижимостью г. Тюмени.

•Вы заинтересованы в покупке квартиры в новостройке? Советуем вам воспользоваться Картой Новостроек, по которой вы легко найдете все строящиеся объекты любого района.

•Хотите приобрести или снять недвижимость для бизнеса? Раздел «Коммерческая недвижимость» - специально для вас!

•Желаете купить квартиру на вторичном рынке? Обязательно посетите раздел «Акции», мы приготовили вам приятный сюрприз!

Если у вас возникли вопросы – вы всегда можете связаться с нами, заполнив форму обратной связи. Наши специалисты ответят на любые ваши вопросы.

Заходите на сайт www.100kvadratov.com – будьте в курсе свежих новостей рынка недвижимости!

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