Школу № 16 построят к концу 2014 года. Подрядчик определен

Вместо старого строения шестнадцатой гимназии по улице Парфенова, 19 в Тюмени все-таки будет новая школа. Уже определен генеральный подрядчик строительства и срок, до которого здание должно быть готовым, - до конца 2014 года.
Напомним, проект новостройки проходил экспертизу еще летом 2012 года. Уже тогда тюменцам обещали вскоре начать строительство. Но экспертизу проект не прошел, а новый подрядчик по разработке документации затянул сроки работ. Так, только в марте 2013 на заседании постоянной комиссии Тюменской городской Думы по градостроительству доложили, что проектно-сметная документация к объекту школы № 16 готова.
Теперь, уведомляет Главное управление строительства Тюменской области, определен и генподрядчик — ООО «ТюменьСтройПроект». В минувшую субботу, 6 апреля, с предприятием был заключен государственный контракт, в соответствии с которым здание должно быть возведено до конца 2014 года.
«Новое здание вместимостью в 1100 учебных мест расположится на площадке бывшей аварийной шестнадцатой школы по улице Парфенова, 19, - сообщает пресс-секретарь ГУС Ольга Крюкова, - Школа будет отвечать всем требованиям, предъявляемым сегодня к образовательным учреждениям».
Здание школы будет переменной этажности от 2 до 4 этажей. Учебная зона, разделенная на блоки для начальной, средней и старшей школы, будет отделена от общешкольного пространства. В блоке первой ступени образования (1—4 классы) расположатся 16 классов, лингафонный кабинет, игровые комнаты и спальные помещения для групп продленного дня. Здесь же будут расположены классы для дополнительных занятий, библиотека, гимнастический зал, детский центр и другие кабинеты.
Блок второй и третьей ступеней образования, где будут учиться школьники 5—11 классов, вместит в себя 28 классов, по две лаборатории химии и физики, кабинет биологии с лаборантской, лингафонные кабинеты и другие специализированные классы. Актовый зал школы будет способен вместить до 650 человек, а столовая будет рассчитана на 550 посадочных мест. Отдельно согласно проекту выделен медицинский блок.
Особой изюминкой школы станет расположенный возле учебного здания спортивно-оздоровительный блок. Он будет состоять из большого и малого спортивных залов, а также зала хореографии и гимнастики. Здание школы и спортивный блок будут связаны между собой теплым переходом на уровне второго этажа.
Безбарьерный доступ в здание школы обеспечат удобные пандусы и специальные лифты.