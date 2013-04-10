Школу № 16 построят к концу 2014 года. Подрядчик определен

Блок второй и третьей ступеней образования, где будут учиться школьники 5—11 классов, вместит в себя 28 классов, по две лаборатории химии и физики, кабинет биологии с лаборантской, лингафонные кабинеты и другие специализированные классы. Актовый зал школы будет способен вместить до 650 человек, а столовая будет рассчитана на 550 посадочных мест. Отдельно согласно проекту выделен медицинский блок.