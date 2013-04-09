Новому жилому комплексу на Доме обороны нужен арт-объект

Конкурс продлится до 30-го июня, принять участие в нем сможет, наряду с профессионалами и любой заинтересованный житель нашего города. Под арт-объектами разработчики конкурса понимают как стационарные композиции архитектурно-декоративного назначения (скульптуры, инсталляции, стилизованные малые формы), так и временные объекты декоративного назначения (например – модели «архитектурного дерева»). Варианты арт-объектов на конкурс можно представлять в любом формате – приветствуются даже рисунки «от руки». Обязательны пояснение идеи проекта, почему именно он призван стать символом нового жилого комплекса.