Новому жилому комплексу на Доме обороны нужен арт-объект

Новому жилому комплексу эконом-формата «Акварель» требуется арт-объект. По этому поводу девелопер проекта организовал конкурс, главным призом которого является iPhone 5. Конкурс стартовал 8 апреля 2013 года.
Арт-объект, по замыслу девелопера, призван стать украшением и отличительной особенностью ЖК «Акварель». Комплекс будет возведен в районе Дома обороны по улице Таврической. Он будет состоять из семи 20-этажных домов оригинального архитектурного облика. Девелопер проекта – ГК «ТИС».
«Сегодня направление стрит-арта, создание малых архитектурных форм, преобразование городского пространства становятся все более популярными, - говорит ведущий специалист по связям с общественностью и рекламе ГК «ТИС» Светлана Гуляницкая, - Мы убедились в этом на собственном примере. Необычная стелла-указатель в бизнес-центре «Альянс», брендирование мобильного офиса продаж на строительной площадке ЖК «MANHATAN» - все привлекает внимание к объекту, выделяет его среди прочих».
Конкурс продлится до 30-го июня, принять участие в нем сможет, наряду с профессионалами и любой заинтересованный житель нашего города. Под арт-объектами разработчики конкурса понимают как стационарные композиции архитектурно-декоративного назначения (скульптуры, инсталляции, стилизованные малые формы), так и временные объекты декоративного назначения (например – модели «архитектурного дерева»). Варианты арт-объектов на конкурс можно представлять в любом формате – приветствуются даже рисунки «от руки». Обязательны пояснение идеи проекта, почему именно он призван стать символом нового жилого комплекса.
Итоги конкурса будут подведены 30-го июня, победитель станет обладателем iPhone 5, а самые оригинальные авторы будут поощрены призами группы компаний «ТИС», сообщает организатор. С полным положением конкурса арт-объектов можно ознакомиться на сайте компании.