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19 семей Тюменского района получили новое жилье

8 апреля 2013, 16:27
В Богандинском – новоселье. Ключи новоселы поселка получили в минувшую пятницу на торжественной церемонии. Некоторые семьи, не откладывая, начали переезжать в новые квартиры.

В Богандинском – новоселье. Ключи новоселы поселка получили в минувшую пятницу на торжественной церемонии. Некоторые семьи, не откладывая, начали переезжать в новые квартиры.

Новоселами в этот день стали 14 семей, получившие квартиры по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, а также 5 семей работников бюджетной сферы.

«Мы надеемся, что это станет хорошей традицией в текущем и последующих годах. К сожалению, бывает так, что дом строится быстрее, чем готовится документация, вот и в этом случае получилось именно так. Мы все долго ждали этого момента, оттого мне вдвойне приятнее сейчас вручать вам эти ключи» - приветствовал граждан заместитель главы Тюменского района Владимир Шевченко.

Глава п. Богандинский Геннадий Бекин, в свою очередь, напомнил новоселам о необходимости беречь свой дом, а также вовремя оплачивать коммунальные услуги, сообщает управление информационной политики района.

После вручения ключей, счастливые новоселы отправились осматривать свои квартиры, а некоторые не откладывая, организовали переезд.

#Новости#Новоселье#Богандинский поселок#Тюменский район#Недвижимость#Женя#Общество
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