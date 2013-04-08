19 семей Тюменского района получили новое жилье

В Богандинском – новоселье. Ключи новоселы поселка получили в минувшую пятницу на торжественной церемонии. Некоторые семьи, не откладывая, начали переезжать в новые квартиры.
Новоселами в этот день стали 14 семей, получившие квартиры по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, а также 5 семей работников бюджетной сферы.
«Мы надеемся, что это станет хорошей традицией в текущем и последующих годах. К сожалению, бывает так, что дом строится быстрее, чем готовится документация, вот и в этом случае получилось именно так. Мы все долго ждали этого момента, оттого мне вдвойне приятнее сейчас вручать вам эти ключи» - приветствовал граждан заместитель главы Тюменского района Владимир Шевченко.
Глава п. Богандинский Геннадий Бекин, в свою очередь, напомнил новоселам о необходимости беречь свой дом, а также вовремя оплачивать коммунальные услуги, сообщает управление информационной политики района.
После вручения ключей, счастливые новоселы отправились осматривать свои квартиры, а некоторые не откладывая, организовали переезд.