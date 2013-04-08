19 семей Тюменского района получили новое жилье

«Мы надеемся, что это станет хорошей традицией в текущем и последующих годах. К сожалению, бывает так, что дом строится быстрее, чем готовится документация, вот и в этом случае получилось именно так. Мы все долго ждали этого момента, оттого мне вдвойне приятнее сейчас вручать вам эти ключи» - приветствовал граждан заместитель главы Тюменского района Владимир Шевченко.