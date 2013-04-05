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Строительный кран во дворе – на пару дней

5 апреля 2013, 10:34
Во дворе двух жилых домов № 22 и 26 на проезде Солнечном строители монтировали кран. Это вызвало неудобства у горожан, хотя работы шли недолго.

«В нашем дворе по адресу Солнечный проезд 22-26, застройщик ООО «Зодчий», решивший построить в микрорайоне офис, организовал стройплощадку на детской площадке. Посреди двора, где гуляют мамы с колясками и детьми, стоит строительная техника: кран, огороженный красной ленточкой, на тротуаре лежит стрела крана, стоит погрузчик. Такая ситуация ждет нас по крайней мере до конца 2013 года», - такой тревожный сигнал поступил в редакцию 3 апреля от тюменцев.

Но в строительной компании нас успокоили: кран во дворе располагался всего пару дней. «Да, мы возводим на этом участке пятиэтажное офисное здание. Строительная площадка огорожена – все в порядке. В виду сложившихся обстоятельств, нам пришлось частично собирать кран на территории двора, но это были временные работы», - пояснила начальник отдела капитального строительства компании Раиса Николаевна. Добавим, что работы по сборке крана проводились с максимальной осторожностью, на это указывают ограждающие ленты.

Представитель компании также добавила: «Жителей мы любим, поэтому мы с ними беседовали, успокаивали их, что это на пару дней – ненадолго и временно».

#Новости#Зодчий ооо#Заречный микрорайон#Строительный бизнес#Дворы#Недвижимость#Женя#Общество
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