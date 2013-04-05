Строительный кран во дворе – на пару дней

Но в строительной компании нас успокоили: кран во дворе располагался всего пару дней. «Да, мы возводим на этом участке пятиэтажное офисное здание. Строительная площадка огорожена – все в порядке. В виду сложившихся обстоятельств, нам пришлось частично собирать кран на территории двора, но это были временные работы», - пояснила начальник отдела капитального строительства компании Раиса Николаевна. Добавим, что работы по сборке крана проводились с максимальной осторожностью, на это указывают ограждающие ленты.