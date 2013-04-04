Где купить квартиры на сертификаты и субсидии, выделяемые бюджетникам?

Какие квартиры в Тюмени можно купить сегодня с привлечением бюджетных средств?
Если рассматривать покупку квартиры в новостройке, то, согласно нормативам жилищной программы, купить квартиру можно только в домах, со строительной готовностью не менее 70%, то есть в тех, которые вводятся в эксплуатацию в 2013 году. По оценке экспертов, сегодня на рынке жилой недвижимости домов, которые сдаются застройщиками в 2013 году, не так уж и много – всего 15% от общего количества предложений. Тем не менее, Группа компаний «Меридиан Констракшн» сдает в этом году четыре дома и предлагает большой выбор квартир, отвечающих условиям программы. Работники бюджетной сферы, которые получили субсидии и сертификаты по областной программе по предоставлению субсидий и займов на приобретение (строительство) жилья, могут купить квартиры в следующих домах «Меридиан Констракшн»: три дома первой очереди жилого квартала «Новый Мыс» – ГП-1, ГП-2 и ГП-3 (застройщик ООО «Седьмой материк») и дом «На Широтной» (застройщик ООО «ДезИнвестСтрой»)*.
Все дома находятся в высокой стадии строительной готовности: ГП-1, ГП-2 и ГП-3 – 70%, дом «На Широтной» - 95%. Эти объекты полностью соответствуют требованиям областной программы по предоставлению субсидий и займов на приобретение (строительство) жилья. Срок сдачи домов ГП-1, ГП-2, ГП-3 жилого квартала «Новый Мыс» - 4 квартал 2013 года. Срок сдачи дома «На Широтной» - июль 2013 года.
Команда профессионалов «Меридиан Констракшн» заботится в своих клиентах, предлагая им комфортное жилье. Среди его преимуществ – кирпично-монолитная технология домостроения (в домах компании тепло, срок их эксплуатации – более 100 лет), а также функциональные и продуманные планировки. Квартиры передаются собственникам с улучшенной черновой отделкой: ровные стены и потолки, выполнена стяжка пола. В квартирах большие энергосберегающие окна с тройным остеклением, установлены счетчики горячей и холодной воды, терморегуляторы систем отопления. Для финишной отделки новоселам не потребуется много времени. Особое внимание компания уделяет благоустройству: рядом с домами – зеленые уютные дворы с яркими детскими площадками и просторными парковками.
По всем вопросам приобретения квартир по субсидиям и сертификатам вы можете обращаться к специалистам отдела продаж компании «Меридиан Констракшн» по телефону +7 (3452) 52-92-52 (г. Тюмень, Б-Ц «Ермак», ул. Советская, 51/1, 7 этаж).
* - Жилой квартал «Новый мыс» (1 очередь строительства ГП-1, ГП-2, ГП-3) расположен по адресу: г. Тюмень, район д. Матмасы на земельном участке, отведенном под строительство многоэтажных жилых домов ГП-1, ГП-2, ГП-3,ГП-4, ГП-5, ГП-6. Срок ввода в эксплуатацию жилых домов ГП-1, ГП-2, ГП-3 - IV КВ. 2013г. Застройщик ООО «Седьмой материк». Жилой дом «На Широтной» (ГП-224) расположен по адресу г. Тюмень, мкрн. «Восточный-2». Срок ввода в эксплуатацию II КВ. 2013г. Застройщик ООО «ДЕЗ ИнвестСтрой». Договоры участия в долевом строительстве по всем перечисленным выше объектам проходят государственную регистрацию. С проектными декларациями вышеперечисленных объектов строительства можно ознакомиться на сайте www.meridian72.ru в разделе «новости».
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