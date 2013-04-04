Где купить квартиры на сертификаты и субсидии, выделяемые бюджетникам?

Если рассматривать покупку квартиры в новостройке, то, согласно нормативам жилищной программы, купить квартиру можно только в домах, со строительной готовностью не менее 70%, то есть в тех, которые вводятся в эксплуатацию в 2013 году. По оценке экспертов, сегодня на рынке жилой недвижимости домов, которые сдаются застройщиками в 2013 году, не так уж и много – всего 15% от общего количества предложений. Тем не менее, Группа компаний «Меридиан Констракшн» сдает в этом году четыре дома и предлагает большой выбор квартир, отвечающих условиям программы. Работники бюджетной сферы, которые получили субсидии и сертификаты по областной программе по предоставлению субсидий и займов на приобретение (строительство) жилья, могут купить квартиры в следующих домах «Меридиан Констракшн»: три дома первой очереди жилого квартала «Новый Мыс» – ГП-1, ГП-2 и ГП-3 (застройщик ООО «Седьмой материк») и дом «На Широтной» (застройщик ООО «ДезИнвестСтрой»)*.