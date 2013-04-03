Пострадавший от взрыва дом начали разбирать

Проведенная экспертиза дома показала, что здание подлежит восстановлению, для чего «необходимо демонтировать его верхнюю часть, включая все конструкции, и произвести повторный монтаж новыми конструкциями в соответствии с проектом», - сообщается в отчете экспертизы. То есть часть дома будет отстроена заново по предыдущему проекту и передана собственникам в черновой отделке.