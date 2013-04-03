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Пострадавший от взрыва дом начали разбирать

3 апреля 2013, 15:46
Начались работы по демонтажу 4 этажей двух подъездов дома № 22 по улице Западносибирской в Тюмени. После взрыва в доме газового баллона, произошедшего в декабре прошлого года, строение восстановят заново, согласно первоначальному проекту.

Демонтажные работы ведет компания-застройщик «ЖБИ-3». «По договору между управляющей компанией «ТСЖ «Озерное» и службой технического надзора работы должны завершиться 25 декабря, но мы будем стараться сделать раньше. Разбирать будем сверху до шестого этажа в двух секциях дома», - прокомментировал генеральный директор «ЖБИ-3» Владимир Соловьев.

Напомним, дом № 22 на Западносибирской улице пострадал от взрыва газового баллона при установке натяжных потолков 26 декабря 2012 года. Взрыв произошел в одной из квартир седьмого этажа во втором подъезде. Пострадало шесть квартир.

К счастью, на тот момент в новостройке, введенной в эксплуатацию в октябре 2012 года, еще никто не жил, владельцы квартир еще делали ремонты. Но жертвы происшествия все-таки есть: погибли трое работников, выполнявших работы по монтажу потолков.

Специалисты департамента городского хозяйства и департамента безопасности жизнедеятельности провели обследование квартир, на сегодняшний день все пострадавшие семьи получили материальную компенсацию, 9 человек по-прежнему проживают в гостинице «Колос».

Проведенная экспертиза дома показала, что здание подлежит восстановлению, для чего «необходимо демонтировать его верхнюю часть, включая все конструкции, и произвести повторный монтаж новыми конструкциями в соответствии с проектом», - сообщается в отчете экспертизы. То есть часть дома будет отстроена заново по предыдущему проекту и передана собственникам в черновой отделке.

#Новости#Взрыв на лесобазе#Жби-3#Лесобаза#Недвижимость#Женя#Общество
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