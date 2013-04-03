Кто оформит ипотеку за вас?

Выбрать и квартиру, и ипотечный кредит в офисе застройщика? Да! Такой сервис предлагает своим клиентам строительная компания «Меридиан Констракшн». С 1 апреля 2013 года в отделе продаж компании начинает свою работу ипотечный брокер.
«Новый сервис очень удобен для покупателей, - отмечает Елена Третникова, начальник отдела продаж «Меридиан Констракшн», - в нашем офисе можно выбрать и забронировать квартиру и здесь же в тот же день подать заявку на кредит». Ипотечный брокер компании поможет клиенту с оформлением первичных документов и подберет оптимальное кредитное решение от одного из банков-партнеров*.
Для первого визита к ипотечному брокеру покупателю квартиры нужно взять с собой паспорт, копию трудовой книжки и справку 2-НДФЛ. Этих документов будет достаточно для того, чтобы заполнить анкету заемщика и кредитную заявку. Ипотечный брокер будет представлять интересы клиента в банке и сопроводит сделку на всех ее этапах.
Стоит отметить, что новый сотрудник «Меридиан Констракшн» - ипотечный брокер – обладает практическим опытом работы в банковской сфере, поэтому в компании уверены, что клиентам будет оказываться профессиональный, качественный сервис.
Выбрать и квартиру, а заодно и кредит* можно в офисе компании (БЦ «Ермак», ул. Советская, 51/1, 7-й этаж), предварительная запись по тел. (3452) 52-92-52. Вся информация о динамике строительства объектов представлена на сайте www.meridian72.ru.
С проектными декларациями объектов можно познакомиться на сайте www.meridian72.ru.
*ОАО «Сбербанк России», ОАО «Запсибкомбанк», ЗАО «ВТБ24», ОАО «Газпромбанк», ОАО «Уралсиб».
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