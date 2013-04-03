Кто оформит ипотеку за вас?

«Новый сервис очень удобен для покупателей, - отмечает Елена Третникова, начальник отдела продаж «Меридиан Констракшн», - в нашем офисе можно выбрать и забронировать квартиру и здесь же в тот же день подать заявку на кредит». Ипотечный брокер компании поможет клиенту с оформлением первичных документов и подберет оптимальное кредитное решение от одного из банков-партнеров*.