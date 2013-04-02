Долгострой на Войновке все еще не сдан

Между тем, 77 покупателей квартир, имея на руках ключи, уже делают ремонты и планируют заезжать. Но факт проживания в невведенном доме не просто омрачает их новоселье, но и отражается в карманах тех, кто платит ипотечный кредит на приобретенное жилье. Ведь после ввода дома в эксплуатацию банки снижают ставку на оставшуюся сумму, а, поскольку долгострой никак не получает акт ввода, дольщики не могут оформить квартиры, а соответственно, и предоставить подтверждение ввода в банк. «Я заезжать собираюсь, но не могу ни собственность оформить, ни телефон подключить…», - сетует Наталья.