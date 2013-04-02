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Долгострой на Войновке все еще не сдан

2 апреля 2013, 15:48
Дольщикам третьей очереди дома на Войновке ключи от квартир выдали в январе и обещали скорый ввод дома в эксплуатацию, но очередные трудности до сих пор не позволяют покупателям жилья в этом долгострое оформить свои квартиры – дом не сдан.

Дольщикам третьей очереди дома на Войновке ключи от квартир выдали в январе и обещали скорый ввод дома в эксплуатацию, но очередные трудности до сих пор не позволяют покупателям жилья в этом долгострое оформить свои квартиры – дом не сдан.

Напомним, строительство многоэтажки на Войновке началось в 2006 году, но в 2009 дольщики, не получившие своих квартир, вышли на первый митинг. Затем застройщик дома ООО «Сиб-Строй» вошел в процедуру банкротства – достраивать дом стало и вовсе некому. Дольщики регулярно выходили на площадь города и требовали достроить их дом. В 2011 году «Сиб-Строй» вышел из процедуры банкротства, но завершать стройку взялись только в прошлом году силами подрядчика ТДСК.

Как сообщали в декабре в Главном управлении строительства Тюменской области, дом по факту готов, прошел экспертизу, остаются формальности – и третья очередь строительства будет введена, а в первом квартале 2013 будет достроена и введена и четвертая очередь проекта. Но, увы, дело снова затянулось.

На сегодняшний день документы по объекту из Главного управления строительства направлены в департамент градостроительной политики администрации города Тюмени, сообщили в ГУСе. В граддепартаменте пояснили, что для ввода здания пакет документов не полон, поэтому дом ввести нельзя. А вот в офисе застройщика сказали, что документы все готовы, но не хватает лишь одной подписи (чьей – не уточняют), которая вот-вот будет. «После подписания акта ввода мы будем уведомлять дольщиков, ориентируем их на конец этой недели», - сообщили в офисе компании.

Но представитель инициативной группы дольщиков дома на Войновке Наталья Коротаева считает, что проблема вовсе не в единственном документе, а в чем-то другом.

Между тем, 77 покупателей квартир, имея на руках ключи, уже делают ремонты и планируют заезжать. Но факт проживания в невведенном доме не просто омрачает их новоселье, но и отражается в карманах тех, кто платит ипотечный кредит на приобретенное жилье. Ведь после ввода дома в эксплуатацию банки снижают ставку на оставшуюся сумму, а, поскольку долгострой никак не получает акт ввода, дольщики не могут оформить квартиры, а соответственно, и предоставить подтверждение ввода в банк. «Я заезжать собираюсь, но не могу ни собственность оформить, ни телефон подключить…», - сетует Наталья.

Фото пользователя форума AlLika

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