Семейная пара «подарила» мошеннику 2 квартиры

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, директор ООО знал о наличии у супружеской пары двух однокомнатных квартир в строящемся доме поселка Мыс. В период с 27 апреля по 31 мая 2011 года он предложил им обменять их на две квартиры (однокомнатную и двухкомнатную в строящемся 16-ти этажном доме, на которые у него якобы имелось право на доли). Супруги согласились.