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Семейная пара «подарила» мошеннику 2 квартиры

1 апреля 2013, 14:24
Директор ООО обманом продал две чужие квартиры на Мысу в Тюмени. Заведено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, директор ООО знал о наличии у супружеской пары двух однокомнатных квартир в строящемся доме поселка Мыс. В период с 27 апреля по 31 мая 2011 года он предложил им обменять их на две квартиры (однокомнатную и двухкомнатную в строящемся 16-ти этажном доме, на которые у него якобы имелось право на доли). Супруги согласились.

Директор заключил с супругами два соглашения о том, что в срок до 1 августа 2011 года он обязуется заключить с ними договоры уступки прав требования на две квартиры в строящейся 16-этажке и зарегистрировать эти договоры в регистрирующем органе.

Супруги, доверяя директору ООО, оформили доверенность, которая дает ему право распоряжения имуществом получения денежных средств от совершенных сделок. На основании доверенности директор ООО 10 и 31 мая 2011 года умышленно продал квартиры на Мысу, выручив с реализации 2,6 млн рублей. А вот свои обязательства перед супругами по предоставлению двух других квартир не выполнил и вырученные от продажи квартир денежные средства похитил.

В настоящее время расследование по данному уголовному делу продолжается.

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