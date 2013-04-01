Кадастровая стоимость – момент спорный

Как оспорить кадастровую стоимость объекта недвижимости и кто такой кадастровый инженер. Об этом расскажет сотрудник Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области.
4 апреля 2013 года в Управлении состоится «прямая» телефонная линия по теме «Подготовка и деятельность кадастровых инженеров. Работа комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Тюменской области».
На вопросы граждан ответит начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки объектов недвижимости Управления Игорь Васильевич Головкин.
«Прямая» телефонная линия состоится 4 апреля 2013 года с 11.00 до 12.00 по телефону (3452) 43-28-43, информирует пресс-служба ведомства.