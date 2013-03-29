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За тройню - квартиру

29 марта 2013, 10:43
Шесть тюменских семей, в которых одновременно родились трое и более детей, смогут улучшить свои жилищные условия. На эти цели уже выделены денежные средства.

Шесть тюменских семей, в которых одновременно родились трое и более детей, смогут улучшить свои жилищные условия. На эти цели уже выделены денежные средства в размере 22 млн рублей. Распоряжение об этом было 25 марта подписано губернатором.

Напомним, дополнительная мера государственной поддержки в виде единовременной выплаты для приобретения жилья в связи с рождением одновременно трех и более детей введена постановлением правительства Тюменской области от 30 января 2013 года. Таким правом многодетные семьи могут воспользоваться только раз.

При этом состав семьи должен включать в себя несовершеннолетних детей, их родителей, находящихся в зарегистрированном браке (или одинокого родителя), являющихся гражданами Российской Федерации и проживающих в Тюменской области в течение 5 лет, предшествующих обращению за государственной поддержкой.

Размер единовременной выплаты рассчитывается на дату обращения за предоставлением единовременной выплаты исходя из состава семьи при рождении одновременно трех и более детей в размере 18 квадратных метров общей площади жилого помещения на одного члена семьи и средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям области, утвержденной Главным управлением строительства Тюменской области.

Гражданам, в семьях которых одновременно родились трое и более детей, не достигших на настоящий момент 18 лет, необходимо обращаться за предоставлением данной меры государственной поддержки в органы социальной защиты населения по месту жительства, сообщает областной департамент соцразвития.

#Новости#Многодетные семьи#Господдержка#Недвижимость#Женя#Общество
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