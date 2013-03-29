Горожане отстаивают парковую зону на Федорова

Судьба парковой зоны в пятом микрорайоне города Тюмени волнует тюменцев. Около 40 человек сегодня пришли на публичные слушания по параметрам застройки и высказались только по территории по улице Гнаровской-Федорова.
Всего на повестке дня было 11 вопросов. Заявители запрашивали изменить некоторые параметры строительства. В основном речь шла о частных домах, но также звучал вопрос о параметрах строительства торгово-административного здания на Малыгина, многоэтажного строительства на Сакко-Водопроводной-Орджоникидзе, теннисного корта по улице Герцена, 18 и даже церковь на Моторостроителей, 1а, которая отстраивается заново взамен сгоревшего храма.
Департамент имущественных отношений подал письменное предложение отказать в предоставлении запрашиваемых параметров по третьей очереди строительства на Сакко-Водопроводной-Орджоникидзе. «Мы на комиссии этот вопрос рассмотрим», - сказала докладчик, представитель департамента градостроительной политики Тамара Болгова.
Но основную массу жителей, которые пришли на слушания тревожил лишь один пункт повестки: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования участка по улице Гнаровской-Федорова. Застройщик желает возвести здесь объекты коммунальной инфраструктуры для обслуживания населения. «Земельный участок находится в аренде по договору с департаментом имущественных отношений со сроком по 27.07.2013. На земельном участке отсутствуют строения», - пояснила докладчик.
«Коллегия экологов и Совет пятого микрорайона категорически против, - высказался представитель коллегии Александр Мусиенко, - Мы категорически против и требуем, чтобы там были сквер и озеленение». Он пояснил, что генеральным планом, который действовал еще до 2005 года, здесь была отведена зона для парка, а сейчас на этом месте уже есть строения в виде многоэтажного паркинга, остался клочок земли площадью 13462, 1 квадратный метр.
«Нам ваши торговые центры надоели. Вы представляете, сколько мы настроили их в микрорайонах? «Лента», «Ашан», «Метро», «Райт», «Южный» - и все в одних и тех же точках! Да до каких пор будет длиться это сумасшествие? И почему вы последнюю парковую зону хотите забрать? Мы будем подписи собирать! И если в протоколе вы напишите, что на публичных слушаниях одобрили, мы будем опротестовывать!», - высказалась представитель Совета пятого микрорайона.
«От департамента имущественных отношений тоже есть возражение, чтобы земельный участок использовался по разрешенному использованию в соответствии с договором», - добавила докладчик. «На совместной комиссии было принято решение отказать в продлении договора аренды этого участка, поэтому мы считаем нецелесообразным менять разрешенное использование его. В данный момент договор является действующим, и до июля текущего года он (участок - прим.ред.) будет находиться в аренде», - пояснил представитель департамента.
Все предложения будут рассмотрены на комиссии по градостроительству.