Горожане отстаивают парковую зону на Федорова

«Нам ваши торговые центры надоели. Вы представляете, сколько мы настроили их в микрорайонах? «Лента», «Ашан», «Метро», «Райт», «Южный» - и все в одних и тех же точках! Да до каких пор будет длиться это сумасшествие? И почему вы последнюю парковую зону хотите забрать? Мы будем подписи собирать! И если в протоколе вы напишите, что на публичных слушаниях одобрили, мы будем опротестовывать!», - высказалась представитель Совета пятого микрорайона.