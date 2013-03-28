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Пора выбирать загородную недвижимость

28 марта 2013, 10:39
Выставка загородной недвижимости в Тюмени впервые пройдет в модном доме «Корона». Сюда приглашаются все желающие.

Выставка загородной недвижимости в Тюмени впервые пройдет в модном доме «Корона». Сюда приглашаются все желающие.

Как уверяют организаторы – федеральная риэлторская компания «Этажи» - растет количество людей всех возрастов, которые выбирают жизнь за городом. Ради здоровья, свежего воздуха, речки рядом, просторного двора, чистых продуктов со своего огорода и ощущения свободы и неба прямо с крыльца…

«Еще не все тюменцы знают, что и на такое приобретение можно получить кредит. Ипотека доступна на покупку и дома, и дачи, и земли, и даже на строительство дома. Кстати – многие банки предоставляют клиентам «Этажей» льготы: снижают свои ставки, отменяют комиссии, ускоряют сроки рассмотрения заявки. Не заблудиться в ассортименте кредитных программ и получить по максимуму всевозможные льготы помогают ипотечные брокеры», - уверяют в агентстве.

Выставка загородной недвижимости состоится 30 марта в здании МД «Корона» (ул. Ленина, 38/1, 2 этаж ) с 10 до 17 часов.

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#Новости#Этажи#Выставка#Недвижимость#Женя#Общество
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