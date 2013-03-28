Пора выбирать загородную недвижимость

«Еще не все тюменцы знают, что и на такое приобретение можно получить кредит. Ипотека доступна на покупку и дома, и дачи, и земли, и даже на строительство дома. Кстати – многие банки предоставляют клиентам «Этажей» льготы: снижают свои ставки, отменяют комиссии, ускоряют сроки рассмотрения заявки. Не заблудиться в ассортименте кредитных программ и получить по максимуму всевозможные льготы помогают ипотечные брокеры», - уверяют в агентстве.