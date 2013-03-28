«Бизнес-Маркет»: помощь для начинающих, новые идеи для бывалых

Как начать свой бизнес и успешно его продолжить? Как подобрать офис или выгодный кредит для собственного дела? Ответы на эти вопросы сегодня найдут посетители выставки «Бизнес-Маркет. Недвижимость. Финансы. Услуги для бизнеса».
С 10 утра двери Технопарка открыты. Вход свободный для всех, кто желает понять, из чего складывается бизнес, почерпнуть идеи и найти решения для каких-то задач.
Экспонентами выставки стали известные участники рынка среди которых «Нобель групп», «Адвекс», «Недвижимость для Вас», Сбербанк, банк Уралсиб и другие компании. Чтобы посетители могли «вживую» познакомиться с офисными центрами Тюмени, организаторы выставки, группа изданий «Квартирный вопрос» и маркетинговое агентство «Креасфера» совместно с ГК «ТИС» и компанией «Партнер-Инвест» подготовили деловую поездку, участники которой посетили бизнес-центр «Альянс», деловой центр «КапиталЪ», а также торговую галерею в микрорайоне «Европейский».
На торжественном открытии горожан приветствовали редактор журнала «Бизнес-квадраты» Ирина Сысоева, вице-президент Торгово-Промышленной палаты Тюменской области Федор Колчин и Член совета Тюменского регионального отделения ООО «Деловая Россия» Мурат Нурпеисов. Они пожелали посетителям приятного времяпрепровождения, а также поблагодарили спонсоров мероприятия.
«Предпринимательство неистребимо. И это мы докажем это в процессе выставки», - отметил в приветственной речи Федор Колчин.
В 12 часов параллельно состоялось шоу «Твой стартап» и круглый стол на тему коммерческой недвижимости. Участники стартапа представили проекты по темам: лизинг авто, пошивочный цех, социальное ателье, биометрическая система и покер вконтакте. А на круглом столе присутствующим стало понятно, какая коммерческая недвижимость пользуется спросом, и в чем основная проблема бизнес-центров центра города.
С 14.30 до 16 часов для всех желающих проходит тренинг «Школы продаж» ГК «ТИС». После чего состоится круглый стол компании «Денова».
Организаторы выставки приготовили много подарков и сюрпризов для посетителей. Всем подготовлены полезные сувениры, подарки от партнеров выставки. Время окончания мероприятия: 17 часов.
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