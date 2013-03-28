«Бизнес-Маркет»: помощь для начинающих, новые идеи для бывалых

Экспонентами выставки стали известные участники рынка среди которых «Нобель групп», «Адвекс», «Недвижимость для Вас», Сбербанк, банк Уралсиб и другие компании. Чтобы посетители могли «вживую» познакомиться с офисными центрами Тюмени, организаторы выставки, группа изданий «Квартирный вопрос» и маркетинговое агентство «Креасфера» совместно с ГК «ТИС» и компанией «Партнер-Инвест» подготовили деловую поездку, участники которой посетили бизнес-центр «Альянс», деловой центр «КапиталЪ», а также торговую галерею в микрорайоне «Европейский».