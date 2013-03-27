Детей-сирот заселяют в несуществующие квартиры

Так, за сиротами иногда закрепляют права пользования и проживания в жилых помещениях, собственниками или официальными нанимателями которых являются опекуны, есть факты, когда закрепленное жилье не отвечает требованиям, предъявляемым жилищным законодательством Российской Федерации (менее 15 кв.м. на 1 человека), либо жилое помещение и вовсе не существует.