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Детей-сирот заселяют в несуществующие квартиры

27 марта 2013, 11:07
Некоторых детей-сирот и приравненных к ним лиц заселяют в несуществующие дома или не подходящие для этого помещения. Об этом говорят данные проверки Прокуратуры города Тюмени.

Госорган проверил отдел по опеке, попечительству и охране прав детства Тюмени департамента социального развития Тюменской области на предмет обоснованности закрепления жилых помещений и наличия права у детей на включение в список сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений. И в ходе проверки выявлены многочисленные отрицательные факты.

Так, за сиротами иногда закрепляют права пользования и проживания в жилых помещениях, собственниками или официальными нанимателями которых являются опекуны, есть факты, когда закрепленное жилье не отвечает требованиям, предъявляемым жилищным законодательством Российской Федерации (менее 15 кв.м. на 1 человека), либо жилое помещение и вовсе не существует.

Например, за сиротой Н. при назначении опеки в 2008 году отделом по опеке, попечительству и охране прав детства г.Тюмени закреплено право пользования жилыми помещением по адресу: г.Тюмень, ул.Бийская, д.1. Вместе с тем, согласно справке отдела дознания по пожарам УГПС ГУВД Тюменской области, указанный жилой дом уничтожен в результате пожара огнем в 2001 году.

По результатам проверки 5 приказов отдела по опеке, попечительству и охране прав детства г.Тюмени департамента социального развития Тюменской области, 4 приказов управления по образованию Администрации г.Тюмени, которыми необоснованно закреплены жилые помещения за подопечными, опротестованы прокурором, начальнику отдела по опеке, попечительству и охране прав детства г.Тюмени объявлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства в сфере обеспечения жилищных прав сирот. О результатах проверки проинформирована заместитель Губернатора Тюменской области, директор департамента социального развития Тюменской области Ольга Кузнечевских, информирует городская прокуратура.

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