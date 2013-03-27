«Арт-Палас» сносят с нарушением технологий?

После опроса горожан летом 2012 года, в октябре подрядчик приступил к сносу «Арт-Паласа». Работы ведутся по сей день. Есть мнение, что демонтаж долгостроя ведется с нарушением технологий.
Своими наблюдениями поделился с редакцией NashGorod.ru Сергей. Он по долгу службы практически ежедневно наблюдает за работами на объекте. И к тому же в прошлом трудился в службе технадзора за строительством и имеет представление о технологиях сноса.
«Основную работу производят экскаватором, который просто долбит своим ковшом по стенам и перекрытиям ДК. От методичных ударов происходит медленное разрушение с осыпанием и обвалом конструкций. Во-первых, от этого возникают нехилые вибрации, передающиеся на соседние здания. «Демидов Стан» сотрясается при каждом ударе. Во-вторых, нецелевое применение строительной техники налицо (запрещено действующим законодательством). В-третьих, явное отступление от норм и правил техники безопасности: одновременно с работой экскаватора, на крыше находятся люди без касок и страховочных поясов», - рассказывает Сергей.
Он уверен, что в проекте, разработанном на снос здания, 100% предусмотрен иной метод демонтажа конструкций.
«И что мы имеем? Явную экономию подрядчика и серьезные нарушения техники безопасности при производстве работ, - говорит Сергей, - Я не берусь утверждать, поскольку у меня нет документации по объекту и технического обоснования действиям». Тем не менее, он уверен, что привлечь внимание к тому, что строители работают элементарно без касок, а экскаватор, созданный для того, чтобы копать, а не бить стены, используется не по назначению, необходимо.
В администрации города пока не дали комментария по этому вопросу. Напомним, завершить демонтаж «Арт-Паласа» планировали к маю 2013 года.