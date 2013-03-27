«Арт-Палас» сносят с нарушением технологий?

«И что мы имеем? Явную экономию подрядчика и серьезные нарушения техники безопасности при производстве работ, - говорит Сергей, - Я не берусь утверждать, поскольку у меня нет документации по объекту и технического обоснования действиям». Тем не менее, он уверен, что привлечь внимание к тому, что строители работают элементарно без касок, а экскаватор, созданный для того, чтобы копать, а не бить стены, используется не по назначению, необходимо.