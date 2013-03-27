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«Арт-Палас» сносят с нарушением технологий?

27 марта 2013, 10:27
После опроса горожан летом 2012 года, в октябре подрядчик приступил к сносу «Арт-Паласа». Работы ведутся по сей день. Есть мнение, что демонтаж долгостроя ведется с нарушением технологий.

После опроса горожан летом 2012 года, в октябре подрядчик приступил к сносу «Арт-Паласа». Работы ведутся по сей день. Есть мнение, что демонтаж долгостроя ведется с нарушением технологий.

Своими наблюдениями поделился с редакцией NashGorod.ru Сергей. Он по долгу службы практически ежедневно наблюдает за работами на объекте. И к тому же в прошлом трудился в службе технадзора за строительством и имеет представление о технологиях сноса.

«Основную работу производят экскаватором, который просто долбит своим ковшом по стенам и перекрытиям ДК. От методичных ударов происходит медленное разрушение с осыпанием и обвалом конструкций. Во-первых, от этого возникают нехилые вибрации, передающиеся на соседние здания. «Демидов Стан» сотрясается при каждом ударе. Во-вторых, нецелевое применение строительной техники налицо (запрещено действующим законодательством). В-третьих, явное отступление от норм и правил техники безопасности: одновременно с работой экскаватора, на крыше находятся люди без касок и страховочных поясов», - рассказывает Сергей.

Он уверен, что в проекте, разработанном на снос здания, 100% предусмотрен иной метод демонтажа конструкций.

«И что мы имеем? Явную экономию подрядчика и серьезные нарушения техники безопасности при производстве работ, - говорит Сергей, - Я не берусь утверждать, поскольку у меня нет документации по объекту и технического обоснования действиям». Тем не менее, он уверен, что привлечь внимание к тому, что строители работают элементарно без касок, а экскаватор, созданный для того, чтобы копать, а не бить стены, используется не по назначению, необходимо.

В администрации города пока не дали комментария по этому вопросу. Напомним, завершить демонтаж «Арт-Паласа» планировали к маю 2013 года.

#Новости#Арт-Палас#Безопасность#Недвижимость#Женя#Общество
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