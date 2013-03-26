Публичные слушания: на Малыгина строят административное здание

Горожан приглашают на публичные слушания. Кроме обсуждения параметров строительства частных домов на мероприятии обсудят строительство торгово-административного здания на Малыгина (возле ЗАГСа) и объектов на улице Гнаровской-Федорова.
На слушаниях предлагается обсудить вопросы предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и условно разрешенный вид использования земельных участков, сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.
С материалами информационного характера по вопросам публичных слушаний можно ознакомиться в департаменте градостроительной политики администрации города Тюмени (ул. Орджоникидзе, 24, кабинет № 102 (окно № 4).Предложения и замечания участников публичных слушаний по подлежащим обсуждению вопросам принимаются в департаменте градостроительной политики администрации города Тюмени (ул. Орджоникидзе, 24, кабинет № 102 (окно № 4). Режим работы: понедельник – четверг с 7.45 до 19.00, пятница – с 8 до 18 часов, а также в день и время проведения публичных слушаний в помещении Малого зала заседаний (ул. Первомайская, 20, второй этаж).
С вопросами предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и условно разрешенный вид использования земельных участков, подлежащими обсуждению на публичных слушаниях, можно ознакомиться в приложении к распоряжению № 165-рк от 18.03.2013 года. Текст распоряжения и информационные материалы размещены на официальном портале администрации города Тюмени в разделе «Экономика и финансы/ Строительство и землеустройство/ Документы/ Публичные слушания и распоряжения/ Публичные слушания 29 марта» и здесь Приложение.
Публичные слушания состоятся 29 марта с 16 до 17 часов в администрации города Тюмени (ул. Первомайская, 20, второй этаж).