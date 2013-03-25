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Фотоконкурс «Дом, в котором я живу»

25 марта 2013, 16:11
Сделать свою квартиру максимально комфортной стремится каждый. А если проделанная работа вызывает ряд положительных отзывов, то это вдвойне приятно.

Компания «Партнер-Инвест» предлагает всем ценителям домашнего уюта принять участие в фотоконкурсе «Дом, в котором я живу» и представить реализованный проект интерьера квартиры.

Фотоконкурс организован на площадке социальной сети «ВКонтакте» в группе «Партнер-Инвест. Создавая будущее». Для участия в конкурсе необходимо отправить на электронную почту [email protected] заявку на участие и фотографию интерьера одной из комнат. Важным условием является личное присутствие владельца квартиры на снимке. В теме письма необходимо указать «Конкурс».

Победители будут определены по итогам голосования пользователей социальной сети и участников группы «Партнер-Инвест. Создавая будущее». Желающие поддержать понравившиеся работы могут кликнуть значок «Мне нравится», расположенный под фотографией в конкурсном фотоальбоме. 26 апреля будет определен участник, который собрал наибольшее количество отметок «Мне нравится» за весь период конкурса.

Еще два победителя определятся в результате оценивания экспертного жюри от компаний «Партнер-Инвест» и «Эргана».

Призовой фонд конкурса включает сертификат на 15 тысяч рублей на приобретение фототехники, праздничный ужин на 8 тысяч рублей и покупку компьютерной техники на 8 тысяч рублей. Работы принимаются до 7 апреля 2013 года. Награждение победителей состоится 27 апреля. Узнать подробности и ознакомиться с положением о конкурсе можно на сайте «Партнер-Инвест» www.invest72.ru.

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