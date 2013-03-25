Фотоконкурс «Дом, в котором я живу»

Призовой фонд конкурса включает сертификат на 15 тысяч рублей на приобретение фототехники, праздничный ужин на 8 тысяч рублей и покупку компьютерной техники на 8 тысяч рублей. Работы принимаются до 7 апреля 2013 года. Награждение победителей состоится 27 апреля. Узнать подробности и ознакомиться с положением о конкурсе можно на сайте «Партнер-Инвест» www.invest72.ru.