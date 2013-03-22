Есть ли смысл проводить газ в дома, которые скоро снесут

В Тюмени продолжается газификация жилых многоквартирных домов. Но часть зданий, которые стоят на очереди по подведению природного газа, хоть и не признаны ветхими, но они в не самом лучшем состоянии. Нельзя проводить его в те дома, которые скоро снесут, считает председатель постоянной комиссии по развитию жилищно-коммунального комплекса Тюменской городской Думы Николай Романов.
Из доклада замглавы администрации города Александр Шпиренко, в 2012 году были заключены договоры по газификации четырех объектов: в поселке Дорожный, частном секторе в районе Мыс, участка сети по улице Мусы Джалиля и в деревне Зайкова. На сегодняшний день работы по строительству закончены в Дорожном и на Мусы Джалиля, идут работы по оформлению документации. На Мысу в районе улиц Потемкина, М.Расковой, Кулибина, Ермака и Ушакова газопровод уже проведен, сейчас делаются подводы к домам, во втором квартале работу планируют завершить. В Зайкова газопровод запустят к октябрю 2013 года.
Также в 2013 году планируются начать работы по подведению газопровода по улицам Октябрьской в районе домов 1-33 и 67-87, в Утяшево (улица Центральная и Западная), Быкова (улицы Рабочая, Луговая, Титова, пер. Луговой и Школьный), Гилева (улица Пригородная, Профсоюзная, Мостовая, переулок Мостовой), в Березняковском (улицы Березовая, Западная, переулок Березовый) и частный сектор в Воронина. Уже объявлены конкурсные процедуры.
В бюджете предусмотрены средства в размере 49,5 млн рублей, сообщил Шпиренко.
Кроме этого программой газификации на 2013 год запланированы проектно-изыскательские работы в частном секторе города по улицам: Таежная, Фестивальная, Полетаева, Лермонтова, Береговая, в мкр Тура. Пока бюджетные средства на эти работы не подтверждены. Продолжается работа по переводу 260 домов с газобаллонного оборудования на централизованное газоснабжение или электроплиты. Исследование ОАО «Тюменьмежрайгаз», показало что в 130 домах есть техническая возможность подключения газопровода, но среди них проверка всех жилых помещений на соответствие пожарной безопасности показала, что лишь 94 дома подлежат газификации, 36 – непригодны. По 94 объектам ведутся работы, совместно с «Межрайгазом» и управляющими организациями домов. По оставшимся домам работа ведется с СУЭНКО по возможности оборудования электроплитами. (Перечень домов с газобаллонными установками, в отношении которых есть техническая возможность подведения газа).
«Здесь есть проблема. Она заключается в том, что все это, как правило, старые дома. Они подключены по третьей категории надежности, и чтобы поставить плиты, нужно переводить дома во вторую категорию. Мы сейчас ведем работу с собственниками, чтобы они приняли решение о том, что они согласны провести реконструкцию для подключения», - пояснил Александр Шпиренко. Собственники уже 20 домов согласны на реконструкцию.
Все 260 нужно согласовать департаментом градостроительной политики. «Чтобы не получилось так, что мы заработаемся, проведем газ, люди вытерпят все реконструкции, а мы потом эти дома снесем. Такие дома есть, и полно их. Мы изучали, смотрели и из всех домов, что я проезжал, сам смотрел, у меня вопрос возникает – надо ли эту работу делать?», - сказал о газификации Николай Романов.
Добавим, что, как и прошлом году, предусмотрены бюджетные средства на поддержку граждан отдельных категорий при газификации своих домов – 6 млн 325 тысяч рублей. Поддержка осуществляется по заявлениям граждан. В этом году за поддержкой уже обратилось 33 человека (33 адреса), сметные расчеты сейчас проверяются, после чего субсидии будут выданы.