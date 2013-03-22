Есть ли смысл проводить газ в дома, которые скоро снесут

Кроме этого программой газификации на 2013 год запланированы проектно-изыскательские работы в частном секторе города по улицам: Таежная, Фестивальная, Полетаева, Лермонтова, Береговая, в мкр Тура. Пока бюджетные средства на эти работы не подтверждены. Продолжается работа по переводу 260 домов с газобаллонного оборудования на централизованное газоснабжение или электроплиты. Исследование ОАО «Тюменьмежрайгаз», показало что в 130 домах есть техническая возможность подключения газопровода, но среди них проверка всех жилых помещений на соответствие пожарной безопасности показала, что лишь 94 дома подлежат газификации, 36 – непригодны. По 94 объектам ведутся работы, совместно с «Межрайгазом» и управляющими организациями домов. По оставшимся домам работа ведется с СУЭНКО по возможности оборудования электроплитами. (Перечень домов с газобаллонными установками, в отношении которых есть техническая возможность подведения газа).