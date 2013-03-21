Тюменцев зовут в бизнес-тур по объектам недвижимости

С тюменской коммерческой недвижимостью продолжает знакомить горожан журнал «Бизнес-квадраты». На бесплатную экскурсию по ним приглашают всех желающих.
В следующий четверг, 28 марта тюменцев приглашают в Технопарк, на первую комплексную В2В-выставку «Бизнес-Маркет». В рамках «Бизнес-маркета» продолжит работу экскурсионный проект, который запустил в ноябре прошлого года журнал «Бизнес-квадраты».
Участники поездки смогут познакомиться с деловой недвижимостью самых актуальных офисных центров города. В четверг, 28 марта в 11-30 от Технопарка (с улицы Мельникайте) отходит комфортабельный автобус, пассажиры которого посетят эко-бизнес-центр «Альянс», деловой центр «КапиталЪ», а также торговую галерею в микрорайоне «Европейский».
В течение 3-4 часов представители бизнеса, потенциальные арендаторы, риэлторы и журналисты познакомятся с деятельностью управляющих компаний, получат ответы «из первых уст» об аренде и приобретении в собственность помещений.
Перед экскурсантами выступят эксперты с лекциями на темы: «Деловая недвижимость центра города: архитектура, инфраструктура, выбор объекта», «Ценовая ситуация на рынке коммерческих объектов», «Десять способов найти офис подешевле». Участие в бизнес-туре – бесплатное. Записаться в поездку можно по телефонам: 8-906-824-1823, 50-00-10.
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