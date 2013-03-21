Тюменцев зовут в бизнес-тур по объектам недвижимости

Участники поездки смогут познакомиться с деловой недвижимостью самых актуальных офисных центров города. В четверг, 28 марта в 11-30 от Технопарка (с улицы Мельникайте) отходит комфортабельный автобус, пассажиры которого посетят эко-бизнес-центр «Альянс», деловой центр «КапиталЪ», а также торговую галерею в микрорайоне «Европейский».