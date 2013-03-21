Деньги на капремонты должны получить все заявленные дома – ведь год выборный

И важно, подчеркнул Романов, обратить внимание на 10 домов по улице Республики, 220, 224, 212, 210 – «так называемые, индивидуального проекта. У них душ, туалет, постирочная – сделаны в центре дома. И все льется по центру общежития с девятого этажа до первого без всяких канализационных труб – рядом с ними. По этим домам давайте примем особое распоряжение и запишем в протоколе: оставить для этих 10 домов проекты на гидроизоляцию», - предложил он. Депутат Александр Захаров добавил, что таких домов вовсе не 10, а больше. «Нам нельзя эти дома оставлять без гидроизоляции, иначе они сложатся вовнутрь», - объяснял Романов. Он рассказал о сложности проживания в таких домах: «Там люди в туалет ходят с зонтиком, потому что все капает. Зонтик прямо дежурит возле туалета». Александр Шпиренко ответил, что в курсе о сложившейся в этих дома ситуации, он сослался на изменения в постановлениях об исключении из ремонтных затрат мест общего пользования. Уточнение, касаемо этого момента, депутаты внесли в протокол заседания.