Деньги на капремонты должны получить все заявленные дома – ведь год выборный

В плане капитального ремонта на 2013 год в Тюмени стоят 320 домов. Есть в городе дома и совсем в плачевном состоянии, и в администрации об этом знают. Сегодня председатель постоянной комиссии по развитию жилищно-коммунального комплекса Николай Романов потребовал приложить все усилия, чтобы средства на ремонты были выделены.
Как сообщил замглавы администрации города Александр Шпиренко, Ремонтные работы планируют провести в 35 муниципальных домах, среди них дома по улице Мельзаводской, 54б, Ирбитской, 34а, и мкр. Лесной, 9 и т.д. Также 800 млн рублей предусмотрены на софинансирование расходов по капремонту многоквартирных домов Тюмени, кроме тех, что стоят в реестре муниципальной и государственной собственности. «320 домов комиссионно были отобраны на 2013 год. По 219 мы уже получили проектную документацию в соответствии с требованиями. По 135 проектам их них закончена проверка, получено положительное заключение, идет процедура организации конкурса по подрядным организациям, часть договоров уже заключена», - рассказал замглавы администрации. На 135 проверенных объектов рассчитана требуемая сумма - 765 млн рублей (в нее входит и замена лифтового оборудования), то есть на все запланированные дома средств не хватает.
Но председатель комиссии Николай Романов поставил четкую задачу – план выполнить. Нужно точно оценить расходы на 320 домов, чтобы добиться выдачи необходимой суммы, считает он. «За каждым из этих домов депутат стоит. Он принимал решение. Здесь ни уменьшать, ни убирать мы не можем с вами!», - заявил Романов. «320 домов – это наша цель, Александр Игоревич, и мы от нее отступаться не можем, и вы тоже. Положение мы принимали обоюдно. И не один депутат обижен в ремонте жилого фонда не должен. Деньги нам должны дать – год выборный. Вот такую задачу я ставлю», - заключил он. А чтобы на все дома деньги иметь, нужно поторопиться с документацией.
И важно, подчеркнул Романов, обратить внимание на 10 домов по улице Республики, 220, 224, 212, 210 – «так называемые, индивидуального проекта. У них душ, туалет, постирочная – сделаны в центре дома. И все льется по центру общежития с девятого этажа до первого без всяких канализационных труб – рядом с ними. По этим домам давайте примем особое распоряжение и запишем в протоколе: оставить для этих 10 домов проекты на гидроизоляцию», - предложил он. Депутат Александр Захаров добавил, что таких домов вовсе не 10, а больше. «Нам нельзя эти дома оставлять без гидроизоляции, иначе они сложатся вовнутрь», - объяснял Романов. Он рассказал о сложности проживания в таких домах: «Там люди в туалет ходят с зонтиком, потому что все капает. Зонтик прямо дежурит возле туалета». Александр Шпиренко ответил, что в курсе о сложившейся в этих дома ситуации, он сослался на изменения в постановлениях об исключении из ремонтных затрат мест общего пользования. Уточнение, касаемо этого момента, депутаты внесли в протокол заседания.
Напомним, в 2010 году проведены капремонты на 320 многоквартирных домах, в 2011 – на 260 домах, в 2012 – 341. Отремонтированный муниципальный фонд в 2011 году составил 2 дома, в 2012 – 4. Таким образом, доля жилфонда, требующего капремонта в Тюмени сокращается: в 2010 она составляла 68,1%, в 2011 – 59%, а 2012 – 57,2%, и по прогнозу 2013 должна составить 54,7%.