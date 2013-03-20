В «Европейском» отметили масленицу и день рождения

На прошедших выходных для жителей микрорайона «Европейский» были организованы масленичные гулянья. Этот древний славянский праздник с многочисленными традициями превратился не просто в веселые проводы зимы, но и приятное знакомство с соседями, которых совсем недавно стало значительно больше.