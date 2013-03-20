В «Европейском» отметили масленицу и день рождения

На прошедших выходных для жителей микрорайона «Европейский» были организованы масленичные гулянья. Этот древний славянский праздник с многочисленными традициями превратился не просто в веселые проводы зимы, но и приятное знакомство с соседями, которых совсем недавно стало значительно больше.
Еще одним поводом для народного гулянья стал День рождения микрорайона - 1 марта «Европейскому» исполнилось три года. И, несмотря на юный возраст, сегодня в микрорайоне заселено 11 домов, открыты первые магазины и салоны красоты, установлены детские и спортивные площадки, организована первая в Тюмени сеть велосипедных дорожек, работает система видеонаблюдения.
Праздник весны начался с выступления фольклорного ансамбля «Вересинка». Красивые народные песни создали теплую и дружественную атмосферу. Даже самые маленькие участники праздника поддерживали артистов танцами и заразительными улыбками.
После выступления фольклорного коллектива для жителей и гостей микрорайона были организованы веселые конкурсы. Мужчины испытывали свою силу, женщины кидали валенки, дети перетягивали канат, играли с родителями и друзьями в «Ручеек». Кроме конкурсов на праздничной площадке с ребятишками играли веселые скоморохи, так что занятие нашлось для всех участников.
Завершилась народное гулянье по-европейски. Вместо традиционного сжигания - в небо было запущено воздушное чучело.
Солнечная погода, блины с горячим чаем, масса веселых конкурсов и приятные подарки – все это позволило участникам весело провести время и набраться позитивных эмоций на предстоящую неделю.
Праздник организовали застройщик микрорайона «Партнер-Инвест» и управляющая компания «Комфортная жизнь». Партнерами мероприятия выступили ресторан чешской кухни «Stara Praha», который откроется в «Европейском» уже в июне, и центр красоты и здоровья «Аквамарин», который подарил всем участникам конкурсов сертификаты на занятия и процедуры в свой салон.
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