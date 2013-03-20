Школу и детсад в Восточном-2 начнут строить в первом квартале 2013

Также продолжаются строительства социальных объектов в 3-ем Заречном микрорайоне – детский сад на 260 мест и школы на 825 учебных мест. Обе стройки начаты в 2011 году, но, к сожалению, строительство садика было затянуто по вине нерадивого подрядчика (сейчас в плане окончания стоит 2014 год), а вот школу планируют завершить уже к октябрю текущего года.