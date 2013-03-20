nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Школу и детсад в Восточном-2 начнут строить в первом квартале 2013

20 марта 2013, 11:04
В первом квартале 2013 года должно начаться строительство детского сада и школы в Восточном-2 а также школы на месте гимназии № 16 по улице Парфенова. По объектам уже готова проектно-сметная документация.

В первом квартале 2013 года должно начаться строительство детского сада и школы в Восточном-2 а также школы на месте гимназии № 16 по улице Парфенова. По объектам уже готова проектно-сметная документация.

Об этом сообщила накануне на заседании постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям и.о. директора департамента имущественных отношений администрации города Юлия Решетникова.

Ссылаясь на информацию Главного управления строительства она сообщила о пяти объектах образования, возводимых за счет бюджетных средств.

Это детский сад на 340 мест и школа на 1500 мест в Восточном-2, строительство которых должно начаться в первом квартале 2013 года, а завершиться возведение детсада в 2014 году, школы – в 2015 году. Школу на Парфенова (на месте бывшей гимназии № 16) должны завершить строить в 2015 году.

Также продолжаются строительства социальных объектов в 3-ем Заречном микрорайоне – детский сад на 260 мест и школы на 825 учебных мест. Обе стройки начаты в 2011 году, но, к сожалению, строительство садика было затянуто по вине нерадивого подрядчика (сейчас в плане окончания стоит 2014 год), а вот школу планируют завершить уже к октябрю текущего года.

Кроме того, администрацией города запланировано строительство нового здания школы № 11 по улице Маяковского, 8. В текущем году в планах разработка проектно-сметной документации на строительство, на это потребуется 3 млн рублей. Также силами коммерческой фирмы продолжается строительство школы в Тюменском микрорайоне.

«Тем не менее, потребность в школьных местах остается высокой. Это объясняется тем, что по нормативам обучение должно проходить в одну смену, а у нас оно происходит в две смены. Сегодня загруженность в школах от 125% до 200%», - прокомментировала Юлия Решетникова.

#Новости#Заречный микрорайон#Восточный-2#Детские сады#Спортшкола#Социальные объекты#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Вчера, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Вчера, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25