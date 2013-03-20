Школу и детсад в Восточном-2 начнут строить в первом квартале 2013

В первом квартале 2013 года должно начаться строительство детского сада и школы в Восточном-2 а также школы на месте гимназии № 16 по улице Парфенова. По объектам уже готова проектно-сметная документация.
Об этом сообщила накануне на заседании постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям и.о. директора департамента имущественных отношений администрации города Юлия Решетникова.
Ссылаясь на информацию Главного управления строительства она сообщила о пяти объектах образования, возводимых за счет бюджетных средств.
Это детский сад на 340 мест и школа на 1500 мест в Восточном-2, строительство которых должно начаться в первом квартале 2013 года, а завершиться возведение детсада в 2014 году, школы – в 2015 году. Школу на Парфенова (на месте бывшей гимназии № 16) должны завершить строить в 2015 году.
Также продолжаются строительства социальных объектов в 3-ем Заречном микрорайоне – детский сад на 260 мест и школы на 825 учебных мест. Обе стройки начаты в 2011 году, но, к сожалению, строительство садика было затянуто по вине нерадивого подрядчика (сейчас в плане окончания стоит 2014 год), а вот школу планируют завершить уже к октябрю текущего года.
Кроме того, администрацией города запланировано строительство нового здания школы № 11 по улице Маяковского, 8. В текущем году в планах разработка проектно-сметной документации на строительство, на это потребуется 3 млн рублей. Также силами коммерческой фирмы продолжается строительство школы в Тюменском микрорайоне.
«Тем не менее, потребность в школьных местах остается высокой. Это объясняется тем, что по нормативам обучение должно проходить в одну смену, а у нас оно происходит в две смены. Сегодня загруженность в школах от 125% до 200%», - прокомментировала Юлия Решетникова.