Ханты-Мансийский банк и «Меридиан Констракшн»: на одну ипотеку больше

Число финансовых партнеров строительной компании «Меридиан Констракшн» пополнилось – положено начало сотрудничеству с Ханты-Мансийским банком* - одним из лидеров банковского рынка региона.
Первым объектом, аккредитованным банком, стал жилой дом «Добрый» (возводится компанией в районе Лесобаза). «На все квартиры в доме «Добрый» распространяется ипотечная программа «Новостройка без ограничений», - комментирует начальник отдела розничного бизнеса Ханты-Мансийского банка Алексей Куликов, - к числу ее преимуществ можно отнести следующие возможности: учет совокупного дохода созаемщиков, досрочное погашение кредита без штрафных санкций, длительный срок кредитования – до 30 лет, возможность оплаты первоначального взноса средствами материнского капитала. Процентная ставка зависит от срока кредита и составляет от 13,75% на период строительства дома. После сдачи дома в эксплуатацию и оформления права собственности заемщиком ставка снижается».
Кроме того, для льготных категорий заемщиков (например, участников зарплатного проекта банка, работников предприятий-партнеров - участников розничной программы кредитования, заемщиков с положительной кредитной историей) условия по кредитам еще более выгодные. Ханты-Мансийский банк также работает и по госпрограммам - «Молодая семья» и «Материнский (семейный) капитал», субсидиям целевых программ ХМАО-Югры.
«Хотелось бы отметить, что за все время работы на тюменском рынке компания «Меридиан Констракшн» зарекомендовала себя как застройщик, который с особым вниманием относится к исполнению обязательств и соблюдает сроки ввода объектов в эксплуатацию, а это очень важно для реализации ипотечных программ», - дополняет представитель банка. - «Мы рассчитываем на плодотворное совместное сотрудничество в интересах клиентов, тем более в жилом доме «Добрый», аккредитованном банком, представлен широкий выбор квартир по приемлемым ценам», - отмечает Алексей Куликов.
По всем интересующим вопросам вы можете обращаться в офис «Меридиан Констракшн» (БЦ «Ермак», ул. Советская, 51/1, 7-й этаж). Решение банка по кредиту будет озвучено клиенту уже на второй день после подачи заявки.
С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте www.meridian72.ru в разделе «Новости».
*ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ,генеральная лицензия № 1971
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