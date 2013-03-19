Ханты-Мансийский банк и «Меридиан Констракшн»: на одну ипотеку больше

«Хотелось бы отметить, что за все время работы на тюменском рынке компания «Меридиан Констракшн» зарекомендовала себя как застройщик, который с особым вниманием относится к исполнению обязательств и соблюдает сроки ввода объектов в эксплуатацию, а это очень важно для реализации ипотечных программ», - дополняет представитель банка. - «Мы рассчитываем на плодотворное совместное сотрудничество в интересах клиентов, тем более в жилом доме «Добрый», аккредитованном банком, представлен широкий выбор квартир по приемлемым ценам», - отмечает Алексей Куликов.