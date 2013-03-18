На Кирова, Горького и Хохрякова появятся парковки, в Заречном - школа

«В соответствии с жилищными программами по отселению и сносу ветхого и аварийного фонда управой организованы работы по сносу трех многоквартирных жилых домов, на 2013 год запланировано снести еще 37 домов. Улучшая жилищные условия горожан, на освободившихся после сноса территориях (ул. Кирова, 13, ул. М. Горького, 51-а, ул. Хохрякова, 13-а и 13-б), запланировано обустройство парковок», - сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.