nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

На Кирова, Горького и Хохрякова появятся парковки, в Заречном - школа

18 марта 2013, 10:38
На месте трех домов в центре города Тюмени, которые планируют снести в 2013 году, появятся парковки. В Заречном микрорайоне - школа, а на улице Котельщиков - ледовый каток.

Об этом сообщили на отраслевом совещании, посвященном подведению итогов работы за 2012 год и определению основных направлений развития Центрального административного округа города Тюмени на 2013 год.

«В соответствии с жилищными программами по отселению и сносу ветхого и аварийного фонда управой организованы работы по сносу трех многоквартирных жилых домов, на 2013 год запланировано снести еще 37 домов. Улучшая жилищные условия горожан, на освободившихся после сноса территориях (ул. Кирова, 13, ул. М. Горького, 51-а, ул. Хохрякова, 13-а и 13-б), запланировано обустройство парковок», - сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.

Всего в 2012 году было введено в эксплуатацию 4 374 новые квартиры. Вместе со строительством домов ведутся работы по благоустройству дворовых территорий: укладывается брусчатка, разбиваются газоны, цветники, устанавливаются малые архитектурные формы нового поколения, проводится освещение, обустраиваются парковки для автотранспорта.

В 2013 году будет завершено строительство школы в 3-м Заречном микрорайоне, которое началось в 2011 году. Ведется строительство детского сада силами нового подрядчика.

На территории округа в апреле появится первый крытый ледовый каток круглогодичного использования площадью 1800 квадратных метров по улице Котельщиков.

Фото http://maps.yandex.ru

#Новости#Ветхое жилье#Парковки#Детские сады#Спортшкола#Прибой#Безопасность#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Вчера, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Вчера, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25