Мошенник отбирал квартиры у граждан – любителей выпить

Как сообщает областная прокуратура, что Мездрин в 2011-2012 годах находил граждан, которые злоупотребляли спиртными напитками и имели долги по оплате коммунальных услуг. После этого он знакомился со своими жертвами и входил к ним в доверие, угощая алкоголем. Во время встреч Мездрин получал согласие на отчуждение принадлежащих потерпевшим квартир с последующим приобретением жилья меньшей площадью и погашением задолженности по коммунальным платежам. Он граждан обманывал, а вырученные от реализации жилья денежные средства забирал себе.