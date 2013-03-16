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Мошенник отбирал квартиры у граждан – любителей выпить

16 марта 2013, 12:28
Три жителя города Ялуторовска Тюменской области остались без жилья по вине 39-летнего Сергея Мездрина. Его вина в мошенничестве доказана.

Как сообщает областная прокуратура, что Мездрин в 2011-2012 годах находил граждан, которые злоупотребляли спиртными напитками и имели долги по оплате коммунальных услуг. После этого он знакомился со своими жертвами и входил к ним в доверие, угощая алкоголем. Во время встреч Мездрин получал согласие на отчуждение принадлежащих потерпевшим квартир с последующим приобретением жилья меньшей площадью и погашением задолженности по коммунальным платежам. Он граждан обманывал, а вырученные от реализации жилья денежные средства забирал себе.

Так три жителя Ялуторовска лишились своего жилья. Размер причиненного им ущерба составил более 1,6 млн. рублей.

В ноябре прошлого года аферист был задержан правоохранительными органами и по решению суда заключен под стражу. Суд приговорил Сергея Мездрина к 5 годам лишения свободы. Срок наказания он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

#Новости#Прокуратура Тюменской области#Мошенничество#Недвижимость#Женя#Общество
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