Директор ООО «Инвестстрой» уклонялся от уплаты налогов

По данным следствия, с 1 января по 30 декабря 2008 года обвиняемый, являясь директором общества с ограниченной ответственностью «Инвестстрой», основным и дополнительным видом деятельности которого является выполнение строительно-монтажных, ремонтно-строительных, пуско-наладочных отделочных работ, уклонился от уплаты налога на прибыль с организации за 2008 год и налога на добавленную стоимость за 3 квартал 2008 года в крупном размере в общей сумме более 6 миллионов рублей. В указанный период в налоговую декларацию включались ложные сведения о расходах предприятия по фактически не поставленным товарам и оказанным услугам. Следствием собрана вся доказательственная база. В настоящее время производство следственных действий завершено.