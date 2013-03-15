nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Директор ООО «Инвестстрой» уклонялся от уплаты налогов

15 марта 2013, 15:21
Дело директора ООО «Инвестстрой» направляется в суд. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

Дело директора ООО «Инвестстрой» направляется в суд. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов.

Об этом сообщает Следственный отдел по Центральному округу Тюмени следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области, который завершил расследование по делу.

По данным следствия, с 1 января по 30 декабря 2008 года обвиняемый, являясь директором общества с ограниченной ответственностью «Инвестстрой», основным и дополнительным видом деятельности которого является выполнение строительно-монтажных, ремонтно-строительных, пуско-наладочных отделочных работ, уклонился от уплаты налога на прибыль с организации за 2008 год и налога на добавленную стоимость за 3 квартал 2008 года в крупном размере в общей сумме более 6 миллионов рублей. В указанный период в налоговую декларацию включались ложные сведения о расходах предприятия по фактически не поставленным товарам и оказанным услугам. Следствием собрана вся доказательственная база. В настоящее время производство следственных действий завершено.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

#Новости#Налоги#Строительный бизнес#Следствие#Следственное управление ск рф по тюменской области#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Вчера, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Вчера, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25