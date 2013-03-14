Дольщики недостроя на Малиновского выйдут на пикет

«На месте 10-этажного дома стоят 4 этажа, которые уже развалились за это время, и никто дом достраивать не собирается, как нам говорят органы власти. Юридически ситуация зашла в тупик. Местная власть никак не реагирует на наши обращения. Дольщики вынуждены выразить протест в форме пикета», - сообщают дольщики.