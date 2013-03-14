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Дольщики недостроя на Малиновского выйдут на пикет

14 марта 2013, 16:37
Около 20 участников долевого строительства многоэтажки ГП-6 на Мысу по улице Малиновского в Тюмени планируют выйти на пикет.

Они называют свое строение самым проблемным домом города Тюмени.

«На месте 10-этажного дома стоят 4 этажа, которые уже развалились за это время, и никто дом достраивать не собирается, как нам говорят органы власти. Юридически ситуация зашла в тупик. Местная власть никак не реагирует на наши обращения. Дольщики вынуждены выразить протест в форме пикета», - сообщают дольщики.

С 2008 года строительство дома не ведется. Около 50 дольщиков уже включены в реестр требований застройщика ЗАО «Запсибстройсервис», в отношении которого ведется конкурсное производство.

Дольщики недостроя обращались в приемную Александра Хинштейна с просьбой о помощи, но там им сказали, что вопрос по дому решен – квартиры выкупают кредиторы. По информации дольщиков, ОАО «АИЖК по Тюменской области» выкупило 15 квартир по цене старых договоров, но выкуп приостановили.

«Дом не подлежит достраиванию, говорят нам в АИЖК, но никаких экспертных документов не показывают. И квартиры больше не выкупают», - говорит дольщица Наталья. Местные власти, по ее словам, не намерены решать проблемы строительства и не считают дольщиков ГП-6 обманутыми.

15 марта 2013г. в 12-00 на Центральной площади, у памятника Ленину, дольщики дома соберутся на пикет.

Это уже не первый в этом году пикет дольщиков ЗАО Запсибстройсервис. Они уже дважды выходили 2 и 9 марта 2013 года.

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