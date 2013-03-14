В акции «Для тех, кто решился!» могут принять участие семейные пары, зарегистрировавшие свой брак в период с 01.01.2012 года по 07.07. 2013 года, а также те, кто подал заявление на регистрацию брака в период проведения акции. «Меридиан Констракшн» предоставляет следующие бонусы: на 1-комнатную квартиру – 30 000 рублей, на 2-комнатную квартиру - 40 000 рублей, на 3-комнатную квартиру – 50 000 рублей*. Акция распространяются на все квартиры, реализуемые ООО «Меридиан Констракшн», а их сегодня насчитывается 800.