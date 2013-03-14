«Меридиан Констракшн» - за счастливую и крепкую семью! Несомненно, укрепит семейные узы молодых собственное уютное гнездышко, поэтому строительная компания предлагает молодоженам и тем, кто подал заявление на регистрацию брака, хорошие бонусы, которые помогут совершить влюбленным парам первую и одну из главных покупок в их новой совместной счастливой жизни – покупку первой квартиры!
В акции «Для тех, кто решился!» могут принять участие семейные пары, зарегистрировавшие свой брак в период с 01.01.2012 года по 07.07. 2013 года, а также те, кто подал заявление на регистрацию брака в период проведения акции. «Меридиан Констракшн» предоставляет следующие бонусы: на 1-комнатную квартиру – 30 000 рублей, на 2-комнатную квартиру - 40 000 рублей, на 3-комнатную квартиру – 50 000 рублей*. Акция распространяются на все квартиры, реализуемые ООО «Меридиан Констракшн», а их сегодня насчитывается 800.
Напомним, компания сегодня ведет строительство в трех районах города – Мыс, Лесобаза, «Восточный-2». Итак, в счастливый период со Дня всех влюбленных (14 февраля) до Дня семьи, любви и верности (8 июля) ждем молодоженов в офисах компании. Сделайте еще один правильный выбор!
* Организатор акции ООО «Меридиан Констракшн». Скидку предоставляет застройщик. Для получения скидки семейной паре необходимо предоставить оригинал свидетельства о заключении брака или справку из ЗАГСа о подаче заявление на регистрацию брака в момент бронирования квартиры. Скидки, предоставленные покупателям в рамках данной акции не суммируются со скидками по другим акциям ООО «Меридиан Констракшн».
Договоры участия в долевом строительстве проходят государственную регистрацию. С проектными декларациями объектов можно ознакомиться на сайте www.meridian72.ru в разделе «новости». Эти и другие подробности уточняйте в офисе продаж ООО «Меридиан Констракшн»: г. Тюмень, Б-Ц «Ермак», ул. Советская, 51/1, 7 эт.; т.: 8(3452) 52-92-52 и на сайте www.meridian72.ru.
На правах рекламы