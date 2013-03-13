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«12-12-12»: доступная ипотека на квартиры «Меридиан Констракшн»

13 марта 2013, 14:22
В первый месяц весны Западно-Сибирский банк Сбербанка России решил порадовать покупателей квартир от тюменских застройщиков отличной новостью. Новая ипотечная акция банка «12-12-12».

В первый месяц весны Западно-Сибирский банк Сбербанка России решил порадовать покупателей квартир от тюменских застройщиков отличной новостью. Новая ипотечная акция банка «12-12-12» – это доступное финансовое решение для тех, кто планирует купить квартиру в новостройке.

Условия акции во многом «революционны» – банк предлагает единую ипотечную ставку на весь период кредитования - 12% годовых - и в период строительства дома и после ввода дома в эксплуатацию. Минимальный первоначальный взнос составляет 12% от стоимости квартиры. Максимальный срок кредитования – 12 лет.

Купить квартиру с помощью, таких, несомненно, выгодных условий кредитования, можно только у застройщиков, объекты которых аккредитованы в Западно-Сибирском банке Сбербанка России. В их числе – давний партнер банка – строительная компания «Меридиан Констракшн».

«Обращаю внимание наших покупателей на то, что срок действия акции составляет всего 3 месяца – с 1-го марта по 31 мая 2013 года», - отмечает Елена Третникова, начальник отдела продаж ООО «Меридиан Констракшн». – «Стоит поторопиться с покупкой и еще по одной причине – банком установлены лимиты по общему объему кредитования в рамках данной акции», - подчеркивает она.

Купить квартиру по акции с привлекательными условиями кредитования «12-12-12» можно в следующих объектах «Меридиан Констракшн» - во всех домах жилого квартала «Новый Мыс», жилом доме «Добрый», жилом доме «В Восточном-2» и жилом доме «На Широтной».

Получить консультацию по вопросам приобретения квартир по акции «12-12-12» можно по тел. (3452) 52-92-52 или в офисе компании «Меридиан Констракшн» расположенному по адресу ул. Советская, 51/1, 7-й этаж (БЦ «Ермак»). Проектные декларации объектов размещены на сайте www.meridian72.ru в разделе «новости».

ОАО «Сбербанк России. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 1481 от 30 августа 2010 года.

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