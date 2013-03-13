«12-12-12»: доступная ипотека на квартиры «Меридиан Констракшн»

«Обращаю внимание наших покупателей на то, что срок действия акции составляет всего 3 месяца – с 1-го марта по 31 мая 2013 года», - отмечает Елена Третникова, начальник отдела продаж ООО «Меридиан Констракшн». – «Стоит поторопиться с покупкой и еще по одной причине – банком установлены лимиты по общему объему кредитования в рамках данной акции», - подчеркивает она.