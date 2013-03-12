Квартира не под арестом?

О том, как узнать, свободна ли от арестов для совершения сделки купли-продажи понравившаяся вам квартира и нет ли на нее других ограничений, расскажут специалисты Управления Росреестра по Тюменской области.

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