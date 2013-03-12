Квартира не под арестом?

Еженедельно в областное Управление Росреестра поступает порядка 100 судебных актов и процессуальных документов о наложении (прекращении) арестов (запрещений) на недвижимое имущество.
О том, как происходит процедура государственной регистрации арестов и их прекращения на «прямой» линии 14 марта 2013 года расскажут заместитель начальника отдела ведения ЕГРП Александр Махотин и главный специалист отдела ведения ЕГРП Алла Сандуляк.
«Прямая» линия по теме «Государственная регистрация арестов (запрещений)» пройдёт в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области 14 марта 2013 года. Ждём ваших звонков с 11.00 до 12.00 по телефону (3452) 43-28-43, информирует пресс-центр Управления.