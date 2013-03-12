Круглая баня или парковка, решат горожане

За три дня группа тюменских архитекторов собрала около 600 подписей «за сохранение «ленинской» бани». Поводом для этого послужила информация, размещенная на ИА «Тюменская линия». Глава администрации города Александр Моор сообщил агентству: «Вероятно, будем сносить баню на улице Ленина и оборудовать на этом месте парковку. Этот вопрос решится после проведения экспертизы, которая определит возможность дальнейшей эксплуатации здания, и общественного обсуждения. Кроме того, ведем переговоры с собственниками о выкупе ряда участков в центральной части города для строительства парковок».
Отметим, что глава администрации в своей речи лишь известил, что после экспертизы будет обсуждаться дальнейшие действия по отношению к зданию. Эту информацию сегодня в ходе интернет-конференции на «Вслух.ру» подтвердил губернатор области Владимир Якушев. «Там действительно сейчас точка напряжения. Рядом находится вуз, студенты которого бросают свои автомобили куда попало. Насколько сегодня сохранение этого памятника необходимо городу Тюмени, или там важнее решить проблему парковочных мест, решать горожанам. Я могу высказаться только как горожанин, поскольку как губернатор я смогу высказаться только после общественного обсуждения», - сказа глава региона.
На сегодняшний день нет никаких постановлений о том, что здание бани будет снесено, подтвердили в администрации города Тюмени.
Напомним, Круглая баня на улице Ленина возведена в 30е годы и работала до 2006 года. Затем строение обветшало и попало в реестр объектов культурного наследия, как «Уникальный для Тюмени образец архитектуры второй четверти ХХ века, единственный в городе образец, выполненный в стиле конструктивизма. Формирует градостроительную ткань центральной улицы». Здание планировалось реставрировать, но этого так и не случилось. В 2012 году здание исключили из списка памятников постановлением правительства Тюменской области. Сейчас вокруг строения уже размещена довольно вместительная парковка.