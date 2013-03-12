Круглая баня или парковка, решат горожане

Отметим, что глава администрации в своей речи лишь известил, что после экспертизы будет обсуждаться дальнейшие действия по отношению к зданию. Эту информацию сегодня в ходе интернет-конференции на «Вслух.ру» подтвердил губернатор области Владимир Якушев. «Там действительно сейчас точка напряжения. Рядом находится вуз, студенты которого бросают свои автомобили куда попало. Насколько сегодня сохранение этого памятника необходимо городу Тюмени, или там важнее решить проблему парковочных мест, решать горожанам. Я могу высказаться только как горожанин, поскольку как губернатор я смогу высказаться только после общественного обсуждения», - сказа глава региона.