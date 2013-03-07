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Планировочные районы и ПЗЗ Тюмени рассмотрят на публичных слушаниях

7 марта 2013, 12:18
Публичные слушания по проекту решения Тюменской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Тюмени, утвержденные решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 № 154» состоятся в Тюмени.

Публичные слушания по проекту решения Тюменской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Тюмени, утвержденные решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 № 154» состоятся в Тюмени.

В рамках мероприятия планируется обсудить 1-й планировочный район «Березняковский»; 2-й планировочный район «Тарманский»; 4-й планировочный район «Затюменский»; 5-й планировочный район «Заречный»; 6-й планировочный район «Центральный»; 7-й планировочный район «Гилевский»; 8-й планировочный район «Антипинский»; 9-й планировочный район «Южный»; 9-й планировочный район «Южный»; 12-й планировочный район «Патрушевский»; 13-й Планировочный район «Верхнеборский»; 14-й планировочный район «Мысовский»; 19-й планировочный район «Плехановский» и территорию за границей населенного пункта город Тюмень в р-не 9-й км Велижанского тракта – автомобильная дорога – полигон бытовых отходов.

Публичные слушания состоятся 18.03.2013 с 16.00 до 17.30 в помещении Малого зала (ул. Первомайская, 20).

1-й планировочный район «Березняковский»:

В границах ул. Мальковская – Ярковская – Богандинская – Калиновая

2-й планировочный район «Тарманский»:

В границах п. Дорожный

4-й планировочный район «Затюменский»:

В границах ул. Полевая – Октябрьская – Комбинатская – ж/д путь

5-й планировочный район «Заречный»:

В границах ул. Игарская – Сенная – Ангарская – Озерная

В границах ул. Котельщиков – М. Горького – Щорса – Индустриальная

7-й планировочный район «Гилевский»:

В границах ул. Мебельщиков – Вересковая – Лесопарковая

8-й планировочный район «Антипинский»:

В границах ул. 50 лет Октября – Ялуторовский тракт – железная дорога – Транссибирская магистраль

В границах ул. Юности – Зеленая – Совхозная

В границах ул.50 лет Октября – Ялуторовский тракт – железная дорога – Транссибирская магистраль

9-й планировочный район «Южный»:

В границах ул. Шмидта – Трактовая – Папанинцев – Совхозная

В границах ул. Портовая – Новоселов – пер. Магнитогорский - Федерации

10-й планировочный район «»:

В границах ул. Рязанская – Родниковая – Вознесенская – Варшавская

В границах Червишевский тракт – Федюнинского – Мельникайте (пробивка)

12-й планировочный район «Патрушевский»:

В границах Червишевский тракт – Федюнинского – Мельникайте (пробивка)

13-й Планировочный район «Верхнеборский»:

Территория, граничащая с СНТ «Иволга» - граница городского леса – граница СНТ «Виктория – 1»

14-й планировочный район «Мысовский»:

В р-не Тобольского тракта - граница СНТ «Агросад Тюмень» - граница СНТ «Русь»

В р-не Московского тракта, ДНТ «Тополя-1»

В границах объездная д. Плеханова – Московский тракт – автодром

Территория за границей населенного пункта город Тюмень

В р-не 9-й км Велижанского тракта – автомобильная дорога – полигон бытовых отходов

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