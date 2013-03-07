Планировочные районы и ПЗЗ Тюмени рассмотрят на публичных слушаниях

Публичные слушания по проекту решения Тюменской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Тюмени, утвержденные решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 № 154» состоятся в Тюмени.

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