Планировочные районы и ПЗЗ Тюмени рассмотрят на публичных слушаниях

Публичные слушания по проекту решения Тюменской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Тюмени, утвержденные решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 № 154» состоятся в Тюмени.
В рамках мероприятия планируется обсудить 1-й планировочный район «Березняковский»; 2-й планировочный район «Тарманский»; 4-й планировочный район «Затюменский»; 5-й планировочный район «Заречный»; 6-й планировочный район «Центральный»; 7-й планировочный район «Гилевский»; 8-й планировочный район «Антипинский»; 9-й планировочный район «Южный»; 9-й планировочный район «Южный»; 12-й планировочный район «Патрушевский»; 13-й Планировочный район «Верхнеборский»; 14-й планировочный район «Мысовский»; 19-й планировочный район «Плехановский» и территорию за границей населенного пункта город Тюмень в р-не 9-й км Велижанского тракта – автомобильная дорога – полигон бытовых отходов.
Публичные слушания состоятся 18.03.2013 с 16.00 до 17.30 в помещении Малого зала (ул. Первомайская, 20).
1-й планировочный район «Березняковский»:
В границах ул. Мальковская – Ярковская – Богандинская – Калиновая
2-й планировочный район «Тарманский»:
В границах п. Дорожный
4-й планировочный район «Затюменский»:
В границах ул. Полевая – Октябрьская – Комбинатская – ж/д путь
5-й планировочный район «Заречный»:
В границах ул. Игарская – Сенная – Ангарская – Озерная
В границах ул. Котельщиков – М. Горького – Щорса – Индустриальная
7-й планировочный район «Гилевский»:
В границах ул. Мебельщиков – Вересковая – Лесопарковая
8-й планировочный район «Антипинский»:
В границах ул. 50 лет Октября – Ялуторовский тракт – железная дорога – Транссибирская магистраль
В границах ул. Юности – Зеленая – Совхозная
В границах ул.50 лет Октября – Ялуторовский тракт – железная дорога – Транссибирская магистраль
9-й планировочный район «Южный»:
В границах ул. Шмидта – Трактовая – Папанинцев – Совхозная
В границах ул. Портовая – Новоселов – пер. Магнитогорский - Федерации
10-й планировочный район «»:
В границах ул. Рязанская – Родниковая – Вознесенская – Варшавская
В границах Червишевский тракт – Федюнинского – Мельникайте (пробивка)
12-й планировочный район «Патрушевский»:
В границах Червишевский тракт – Федюнинского – Мельникайте (пробивка)
13-й Планировочный район «Верхнеборский»:
Территория, граничащая с СНТ «Иволга» - граница городского леса – граница СНТ «Виктория – 1»
14-й планировочный район «Мысовский»:
В р-не Тобольского тракта - граница СНТ «Агросад Тюмень» - граница СНТ «Русь»
В р-не Московского тракта, ДНТ «Тополя-1»
В границах объездная д. Плеханова – Московский тракт – автодром
Территория за границей населенного пункта город Тюмень
В р-не 9-й км Велижанского тракта – автомобильная дорога – полигон бытовых отходов