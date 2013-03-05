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В «Ямальском» микрорайоне можно купить квартиру

5 марта 2013, 17:06
В микрорайоне «Ямальском», строящемся для переселения жителей Крайнего Севера в Тюмень, возводится дом, который выставлен на продажу. Квартиру в нем могут купить и жители областного центра.

В микрорайоне «Ямальском», строящемся для переселения жителей Крайнего Севера в Тюмень, возводится дом, который выставлен на продажу. Квартиру в нем могут купить и жители областного центра.

Строительство «Ямальского» начато в 2011 году. На площадке по плану возводятся 14 панельных и монолитно-каркасных многоэтажных домов для ямальцев, переезжающих на «большую землю» - в рамках программы переселения. Конкурс на проведение работ, проводимый НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО», выиграла компания «Запсибгазпром». И один монолитно-каркасный дом строится для свободной продажи. Завершит проект застройщик в 2013 году.

«На сегодня возведены 12 домов, еще 3 дома в завершающей стадии строительства. Всего 2,5 тысячи ямальских семей получат квартиры. В настоящее время один дом уже сдан в эксплуатацию, производится выдача ключей», - говорят в компании.

Реализация квартир в 15-ом доме, коробка которого уже возведена, начата. Средняя стоимость квадратного метра в новостройке - 49 500 рублей.

Помимо жилья в микрорайоне, по информации «Запсибгазпрома», ведется строительство фитнес-клуба, на 1-х этажах зданий предусмотрены офисные помещения с возможностью размещения магазинов «шаговой» доступности, аптек, химчисток и др. учреждений. «По генеральному плану развития города в центре микрорайона будут построены школа и детский сад», - сообщает застройщик.

Отметим, что дома «Ямальского» будут не только комфортными и современными, но и необыкновенно красивыми – их фасады будут переливаться разными цветами. Часть домов уже окрашены.

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