В «Ямальском» микрорайоне можно купить квартиру

Строительство «Ямальского» начато в 2011 году. На площадке по плану возводятся 14 панельных и монолитно-каркасных многоэтажных домов для ямальцев, переезжающих на «большую землю» - в рамках программы переселения. Конкурс на проведение работ, проводимый НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО», выиграла компания «Запсибгазпром». И один монолитно-каркасный дом строится для свободной продажи. Завершит проект застройщик в 2013 году.