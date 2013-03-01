Ставки по ипотеке пошли вниз

Весна началась с приятного сюрприза для всех, кто решил купить квартиру с помощью ипотеки - ставки Сбербанка немного снизились, сообщают в РАН «Этажи».
ОАО «Сбербанк России» снизил ставки на ипотеку с 1 марта. «Теперь граждане могут оформить ипотеку от ведущего российского банка по очень выгодной ставке, - сообщает заместитель руководителя отдела ипотечного брокериджа федеральной риэлторской компании «Этажи» Татьяна Решетникова, - Разницу легко проследить на примере - если раньше средний процент «Сбербанка» по ипотеке на вторичное жилье составлял 14-15%, сейчас эта величина - 13-14%. Для держателей зарплатной карты банка скидка составит дополнительный 1%».
Кроме того, с 1 марта банк запустил акцию «12-12-12». Акция действует до 31 мая 2013 года и касается приобретения строящегося и готового жилья в новостройках. Кредит можно будет оформить под 12% годовых сроком на 12 лет и с первоначальным взносом от 12%. Программа не ограничивает заемщика по сроку сдачи объекта, а также по сумме предоставляемого кредита.
Компания «Этажи» активно развивает направление ипотеки - здесь работают более 20 ипотечных брокеров, которые подбирают наиболее выгодную ставку по кредиту, помогают правильно оформить документы и безопасно провести сделку купли-продажи жилья.
Напомним, «Этажи» и «Сбербанк» давно являются стратегическими партнерами - это позволяет клиентам существенно экономить свое время. В Едином ипотечном центре риэлторской компании присутствуют два специалиста «Сбербанка» - тут же на месте они проводят первичную оценку заемщика, принимают заявки на ипотечный кредит, выдают решение по ней (в сжатые сроки) и полностью завершают сделку. Покупателю жилья остается только один раз посетить банк - для расчета с продавцом. А подобрать нужную программу, отвечающую требованиям клиента по сроку кредита, величине первоначального взноса и приемлемым платежам - помогает ипотечный брокер «Этажей».
Также в Западной Сибири компании совместно работают в рамках проекта «Магазин ипотеки и квартир в Сбербанке», когда жители Югры и Ямала имеют возможность прямо в офисе Сбербанка получить консультации о недвижимости в Москве, Тюмени, Екатеринбурге и других городах России.
Жилищный вопрос - один из важнейших в жизни каждого человека. Многие идут к покупке своей квартиры годами. А такое плотное взаимодействие участников рынка максимально упрощает этот процесс для клиента.
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