Ставки по ипотеке пошли вниз

Напомним, «Этажи» и «Сбербанк» давно являются стратегическими партнерами - это позволяет клиентам существенно экономить свое время. В Едином ипотечном центре риэлторской компании присутствуют два специалиста «Сбербанка» - тут же на месте они проводят первичную оценку заемщика, принимают заявки на ипотечный кредит, выдают решение по ней (в сжатые сроки) и полностью завершают сделку. Покупателю жилья остается только один раз посетить банк - для расчета с продавцом. А подобрать нужную программу, отвечающую требованиям клиента по сроку кредита, величине первоначального взноса и приемлемым платежам - помогает ипотечный брокер «Этажей».