Многодетные семьи получают земельные участки только в районах

Многодетным семьям Тюменской области предоставлены 800 земельных участков, но в Тюмени ни одного участка многодетными семьями не получено – земли нет.
С момента действия программы по предоставлению многодетным семьям земельных участков существовала проблема поиска свободных территорий для реализации закона. Особенно остро она стоит в областном центре. Об этом не раз сообщали местные чиновники.
В интервью «Российской газете» замгубернатора Тюменской области Евгений Заболотный сообщил, что на сегодняшний день многодетным предоставлено уже более 800 участков.
«Нам удалось договориться о передаче в собственность региона 292 гектаров федеральной земли - 191 возле Заводоуковска и 101 в Тюменском районе. Это позволит уже в ближайшее время сформировать на этих территориях соответственно около 1440 и 550 участков. Как только земля будет размежевана, начнем передавать ее семьям, чтобы они могли начинать строительство. Мы тем временем будем заниматься инженерным обустройством площадок - в первую очередь проектированием и строительством сетей электроснабжения. Ведем переговоры еще по 700 гектарам, находящимся в федеральной собственности. Если эта земля тоже будет передана региону, получим еще порядка трех тысяч участков. Хотя и этого недостаточно. В регионе около 10 тысяч многодетных семей. Поэтому впереди еще очень много работы», - считает замгубернатора.
Тем не менее, пока предоставление ведется в Тюменском и других районах области. В Тюмени до сих пор не предоставлено ни одного земельного участка, сообщили в областном департаменте имущественных отношений.