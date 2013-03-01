Многодетные семьи получают земельные участки только в районах

«Нам удалось договориться о передаче в собственность региона 292 гектаров федеральной земли - 191 возле Заводоуковска и 101 в Тюменском районе. Это позволит уже в ближайшее время сформировать на этих территориях соответственно около 1440 и 550 участков. Как только земля будет размежевана, начнем передавать ее семьям, чтобы они могли начинать строительство. Мы тем временем будем заниматься инженерным обустройством площадок - в первую очередь проектированием и строительством сетей электроснабжения. Ведем переговоры еще по 700 гектарам, находящимся в федеральной собственности. Если эта земля тоже будет передана региону, получим еще порядка трех тысяч участков. Хотя и этого недостаточно. В регионе около 10 тысяч многодетных семей. Поэтому впереди еще очень много работы», - считает замгубернатора.