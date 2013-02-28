После окончания судебных разбирательств в Тюмени снесут еще 64 дома

, на что потребуется 1 млрд 100 тысяч рублей.
Об этом сообщила сегодня на заседании Тюменской городской Думы замглавы администрации города Тюмени Лариса Теплоухова. В 2012 году для переселения граждан из ветхого были предусмотрены 1 млрд 116 млн 164 тысяч рублей. На 1 января 2013 года расход составил 1 млрд 81 млн 754 тысяч, то есть 97%. Из них на уплату выкупной цены собственникам жилья было затрачено 449 млн (выкуплено 151 помещение). 666 млн рублей затрачено на покупку жилья в целях отселения граждан из ветхого муниципального фонда (приобретено 229 жилых помещений). Таким образом, 1 187 человек в 2012 году обеспечены комфортными условиями проживания, отселены они из 450 непригодных помещений. Этот же показатель за 2011 год составил 639 человек и 221 непригодное для жизни помещение.
В текущем году продолжается отселение 149 домов. Из них уже фактически снесены 59 жилых домов, а 26 домов на очереди. В работе остаются 64 дома, с жителями которых ведутся судебные тяжбы, сносить здания будут только после окончания судов.
Депутат Владимир Сысоев считает, что суды случаются, потому что объем компенсации отличается от рыночной стоимости жилья в том же районе, с той же квадратурой в сторону уменьшения. И эту проблему нужно решать. На это Лариса Теплоухова пояснила, что именно в суде такие проблемы и решаются: «Согласно 94 закону оценщик оценивает выкупаемое жилье, если собственник не согласен с предложенной стоимостью, то он может обратиться в суд. Там назначается судебная экспертиза оценочного труда, составляется новая оценка. Если она по решению суда будет выше, то администрация ее и выплатит», - пояснила она.