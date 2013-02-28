После окончания судебных разбирательств в Тюмени снесут еще 64 дома

Депутат Владимир Сысоев считает, что суды случаются, потому что объем компенсации отличается от рыночной стоимости жилья в том же районе, с той же квадратурой в сторону уменьшения. И эту проблему нужно решать. На это Лариса Теплоухова пояснила, что именно в суде такие проблемы и решаются: «Согласно 94 закону оценщик оценивает выкупаемое жилье, если собственник не согласен с предложенной стоимостью, то он может обратиться в суд. Там назначается судебная экспертиза оценочного труда, составляется новая оценка. Если она по решению суда будет выше, то администрация ее и выплатит», - пояснила она.