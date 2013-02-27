Председатели с/о не идут за субсидиями, собирая на строительство сетей деньги с садоводов

Слишком мало заявлений на получение субсидии на проведение инженерных коммуникаций поступает от с/о в городскую администрацию. Депутаты тюменской гордумы считают, что председатели обществ либо не заинтересованы в этих средствах, либо неверно ведут документацию, тем самым не выполняя обязанности перед владельцами участков.
В городском округе Тюмень на 1 января 2013 года числится 183 садоводческих объединения, в которых более 60 тысяч садоводческих участков. В 2012 году в администрацию города с заявками на предоставление субсидий, которая составляет 30% от общей суммы затрат на сети, обратились 28 обществ. Такую информацию предоставил на заседании постоянной комиссии по ЖКХ и благоустройству замруководителя управы ЦАО Сергей Польянов.
По его информации, по 5 заявлений поступило по Центральному и Калининскому округам и по одному – по ЛАО и ВАО. На 2012 год на цели субсидирования была запланировано 4 млн 777 тысяч рублей, а освоено 1 млн 169 тысяч рублей. Причина неосвоения – несоответствие расчетов размеров затрат на инженерное обеспечение территорий садоводческих обществ, недочеты в документации и малое обращение руководителей с/о.
«Число заявителей должно расти, а оно остается таковым, как есть. Может быть 30% им мало?», - возмутился председатель комиссии Николай Романов. «Степень информирования населения по этому вопросу низкая. Мы убеждаемся в том, что руководители обществ не доводят до владельцев участков информацию», - высказался депутат Алексей Пинигин. Он считает, что информация о субсидировании доводится не до тех людей – руководители садоводческих обществ не настолько заинтересованы в субсидии, как сами садоводы (ведь средства на сети собирают с них) – до них и нужно доносить информацию. Именно люди должны требовать председателя обращаться за субсидией, раз сам он по каким-то причинам за ней не обращается.
В планах 13 год в бюджете заложено на субсидирование 4 млн 354 тысячи рублей. Из них на Центральный округ – 2 млн 100 тысяч рублей, на Калининский – 2 млн, на Ленинский – 254 тысяч рублей, на Восточный – не требуется.