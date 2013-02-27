Председатели с/о не идут за субсидиями, собирая на строительство сетей деньги с садоводов

«Число заявителей должно расти, а оно остается таковым, как есть. Может быть 30% им мало?», - возмутился председатель комиссии Николай Романов. «Степень информирования населения по этому вопросу низкая. Мы убеждаемся в том, что руководители обществ не доводят до владельцев участков информацию», - высказался депутат Алексей Пинигин. Он считает, что информация о субсидировании доводится не до тех людей – руководители садоводческих обществ не настолько заинтересованы в субсидии, как сами садоводы (ведь средства на сети собирают с них) – до них и нужно доносить информацию. Именно люди должны требовать председателя обращаться за субсидией, раз сам он по каким-то причинам за ней не обращается.