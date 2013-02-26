В «Европейском» - очередное новоселье

Одной из первых ключи от квартиры в квартале «Бета» получила Анастасия Борисова. Пока она не тюменка, но в ближайшее время официально ею станет – в августе у нее свадьба. Квартиру в новостройке они с будущим супругом подыскивали такую, чтобы можно было быстро сделать ремонт и переехать сразу после свадьбы. Дом в «Европейском» оказался идеальным вариантом не только по срокам сдачи, но и по качеству черновой отделки. Очень понравилось благоустройство территории. Анастасия рассказывает, что привлек и вид из окна: одно окно выходит на мини-футбольное поле (избранник Анастасии увлекается футболом), второе – на большую детскую площадку, из третьего открывается вид на город. Они уже выбрали и обои в детскую, и плитку для ванной… В том, что «Европейский» и их новая квартира принесут им счастье, они не сомневаются.