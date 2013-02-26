В «Европейском» - очередное новоселье

Уже около 200 будущих жителей микрорайона получили ключи от новых квартир. Весь квартал застройщик «Партнер-Инвест» планирует заселить летом, процент готовности последнего строящегося дома квартала «Бета» приближается к 80%. Жильцы трех домов в квартале «Бета» микрорайона «Европейский» готовятся к скорому новоселью.
Квартал «Бета» находится в центре комплексной застройки микрорайона «Европейский». Справа от него, ближе к торговому центру «Зеленый берег», – восемь домов квартала «Альфа», заселенных в прошлом году. А слева к концу 2014 года завершится строительство квартала «Гамма». В непосредственной близости с домами кварталов «Бета» и «Гамма» построят два детских сада и школу. В центре микрорайона откроют торговую галерею площадью более 2000 квадратных метров с продуктовым супермаркетом, кафе и магазинами.
Особого внимания заслуживает продуманное благоустройство квартала, уютные дворики и безопасные подъезды. «Партнер-Инвест» ни на шаг не отступает от своего курса: создавать условия для комфортной жизни не только в квартире, но и за ее пределами. На центральной площади появится фонтан, рядом с ним – пешеходные бульвары. Во дворах уже построены детские и первые спортивные площадки (для мини-футбола и стритбола) с особым травмобезопасным покрытием.
Чтобы родители всегда были спокойны за детей, в квартале «Бета», также как и в «Альфе», будет установлена комплексная система видеонаблюдения с возможностью просмотра «картинки» через интернет в режиме он-лайн.
Все квартиры передаются собственникам с улучшенной черновой отделкой. Для удобства жителей с первого дня заселения в домах работают лифты.
Одной из первых ключи от квартиры в квартале «Бета» получила Анастасия Борисова. Пока она не тюменка, но в ближайшее время официально ею станет – в августе у нее свадьба. Квартиру в новостройке они с будущим супругом подыскивали такую, чтобы можно было быстро сделать ремонт и переехать сразу после свадьбы. Дом в «Европейском» оказался идеальным вариантом не только по срокам сдачи, но и по качеству черновой отделки. Очень понравилось благоустройство территории. Анастасия рассказывает, что привлек и вид из окна: одно окно выходит на мини-футбольное поле (избранник Анастасии увлекается футболом), второе – на большую детскую площадку, из третьего открывается вид на город. Они уже выбрали и обои в детскую, и плитку для ванной… В том, что «Европейский» и их новая квартира принесут им счастье, они не сомневаются.