«Минус 50» от «ДСК ЖБИ-5»

«Домостроительная компания «ЖБИ-5» рада сообщить о старте весенней акции «Минус 50»: купи квартиру без посредников дешевле на 50 тысяч рублей.
В период с 01.03.2013 по 31.04.2013 года, при покупке квартиры в жилом комплексе «Ривьера» без участия посредников покупателю предоставляется скидка в размере 50 000 рублей.
Участниками акции могут стать приобретатели квартир в ЖК «Ривьера», предоставившие полный пакет документов для приобретения объекта долевого строительства в офис застройщика по адресу г.Тюмень, ул.50 лет Октября, 217.
В акции не участвуют лица, намерившиеся заключить договор участия в долевом строительстве при участии посредников, а также выразившие свое намерение в заключении договора участия в долевом строительстве посредством телефонной связи, электронной почты и других средств коммуникации.
Скидка предоставляется застройщиком. Акция распространяется на все квартиры, находящиеся в продаже в жилом комплексе «Ривьера». Скидка 50 000 рублей предоставляется от стоимости квартир указанных в прайс листах ООО «ДСК ЖБИ-5» и размещенных на сайте компании.
Подробности по телефону (3452) 604 604 или в офисе застройщика по адресу г.Тюмень, ул. 50 лет Октября 217.
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Проектная декларация на сайте http://dskjbi.ru/project-declaration/