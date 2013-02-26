nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

«Минус 50» от «ДСК ЖБИ-5»

26 февраля 2013, 10:11
«Домостроительная компания «ЖБИ-5» рада сообщить о старте весенней акции «Минус 50»: купи квартиру без посредников дешевле на 50 тысяч рублей.

«Домостроительная компания «ЖБИ-5» рада сообщить о старте весенней акции «Минус 50»: купи квартиру без посредников дешевле на 50 тысяч рублей.

В период с 01.03.2013 по 31.04.2013 года, при покупке квартиры в жилом комплексе «Ривьера» без участия посредников покупателю предоставляется скидка в размере 50 000 рублей.

Участниками акции могут стать приобретатели квартир в ЖК «Ривьера», предоставившие полный пакет документов для приобретения объекта долевого строительства в офис застройщика по адресу г.Тюмень, ул.50 лет Октября, 217.

В акции не участвуют лица, намерившиеся заключить договор участия в долевом строительстве при участии посредников, а также выразившие свое намерение в заключении договора участия в долевом строительстве посредством телефонной связи, электронной почты и других средств коммуникации.

Скидка предоставляется застройщиком. Акция распространяется на все квартиры, находящиеся в продаже в жилом комплексе «Ривьера». Скидка 50 000 рублей предоставляется от стоимости квартир указанных в прайс листах ООО «ДСК ЖБИ-5» и размещенных на сайте компании.

Подробности по телефону (3452) 604 604 или в офисе застройщика по адресу г.Тюмень, ул. 50 лет Октября 217.

На правах рекламы

Проектная декларация на сайте http://dskjbi.ru/project-declaration/

#Новости#Новостройки тюмени#Жби-5 дск#Акции протеста#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Вчера, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Вчера, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25