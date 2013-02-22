Жители многоэтажек не хотят даже собираться на общие собрания

Отметим, что в соответствии со ст. 161.1 Жилищного кодекса в случае, если в многоквартирном доме не создано ТСЖ либо дом не управляется жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом и при этом в доме более чем 4 квартиры, собственники помещений в данном доме на своем общем собрании обязаны избрать Совет дома из числа собственников помещений в своем доме.