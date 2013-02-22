Жители многоэтажек не хотят даже собираться на общие собрания

С июня 2011 года по настоящее время собрания проведены среди жителей 3036 многоквартирных домов, доложил вчера на заседании постоянной комиссии по ЖКХ Тюменской гордумы директор департамента городского хозяйства Александр Шпиренко. По результатам собраний в 1546 домах Советы были созданы, жители 325 домов отказались от создания Советов, на 1165 домах не было кворума.
«Люди не хотят формировать советы домов. Их раньше убеждали в необходимости ТСЖ, потом - управляющих компаний, теперь это. Степень доверия к новому институту нулевая», - высказался депутат Алексей Пинигин. Замотивировать людей невозможно, объясняет он. Депутат считает, что нужно проработать какую-то схему действий, вынести предложения, выявить элементы мотивации граждан, как-то поактивнее работать над этим вопросом, поскольку не создание Советов – нарушение жилищного кодекса.
Отметим, что в соответствии со ст. 161.1 Жилищного кодекса в случае, если в многоквартирном доме не создано ТСЖ либо дом не управляется жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом и при этом в доме более чем 4 квартиры, собственники помещений в данном доме на своем общем собрании обязаны избрать Совет дома из числа собственников помещений в своем доме.
«Методов понуждения в законе нет, - объяснил Александр Шпиренко, - Мы продолжаем эту работу целенаправленно. Мы организовываем собрания, 26 апреля мы проводим круглый стол по вопросу создания советов многоквартирных домов, также будем продолжать выпускать брошюры и размещать информацию в СМИ».
Депутаты, у которых есть свои управляющие компании почему-то никак не высказались по этому вопросу и не взяли на себя смелость поделиться опытом.
«Если не собрался кворум, нужно еще раз собирать людей. Чтобы цифра 325 была минимальной», - поставил задачу председатель комиссии Николай Романов.